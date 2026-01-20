Eskişehir'de konut satışları artışta

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Eskişehir'de 2025 Aralık ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,0 oranında arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Eskişehir'de 2025 Aralık ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,0 oranında arttı.

TÜİK'ten edinilen bilgiye göre, Eskişehir genelinde konut satışları 2025 Aralık ayında, 2024 Aralık ayına göre yüzde 20,0 oranında artarak 3 bin 964 adet oldu.

Eskişehir'de konut satışlarında 2025 Aralık ayında konutların bin 627 adedi ilk defa (ilk el satış), 2 bin 337 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Eskişehir'de satışı yapılan 3 bin 964 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,2 oranında artarak 569 adet, diğer satışlar ise yüzde 18,7 oranında artarak 3 bin 395 adet olarak gerçekleşti.

Eskişehir'de ipotekli satış yapılan 569 konutun 199 adedi ilk satış, 370 adedi ise ikinci el satış oldu.

Türkiye genelinde konut satışları 2025 Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,8 artarak 254 bin 777 oldu. - ESKİŞEHİR