Eskişehir'de Hububat Hasadında Rekor Üretim

Eskişehir'de buğday hasadına katılan eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, hububat hasadında rekor üretime gidildiğini söyledi. Yaşanan kuraklığın ardından alınan tedbirler ve yağışlar sayesinde bu sene üretimde ciddi bir artış yaşandığını belirten Dönmez, çiftçilerin yüzünü güldürdüğünü ifade etti.

ESKİŞEHİR'de buğday hasadına katılan, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, hububat hasadında rekor üretime üretime gidildiğini söyleyerek, '2021 yılında yaşanan kuraklığın ardından, alınan tedbirler ve yağışlar sayesinde bu sene üretimde ciddi bir artış yaşanmasıyla çiftçilerimizin yüzü güldü' dedi.

Eskişehir'de buğday hasadı devam ediyor. Çiftçiler, tarlalarında hasat ettikleri hububat ürünlerini, Toprak Mahsulleri Ofisine (TMO) getirerek satışını gerçekleştirirken, Tepebaşı ilçesine Bağlı Satılmışoğlu Mahallesi'ndeki hasada, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez de katıldı. Dönmez, biçerdöver ile tarladaki ürünleri hasat etti. Hasadın ardından, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) alım noktasını da ziyaret eden Dönmez, Eskişehir'de geçtiğimiz yıla göre 2 kat fazla üretim beklediklerini belirterek, '2021 yılında yaşanan kuraklığın ardından alınan tedbirler ve yağışlar sayesinde, bu sene üretimde ciddi bir artış yaşanmasıyla çiftçilerimizin yüzü güldü' dedi.

'ESKİŞEHİR'DE EKİLİ ALAN 1 MİLYON 783 BİN DEKARA ULAŞTI'

Eskişehir'de, Tarım İl Müdürlüğü ve Araştırma Enstitüsü ile birlikte, çiftçilere yaklaşık 700 ton reis çeşidi buğday ve 132 ton arpa tohumunun, yüzde 75'i hibe edilmek suretiyle dağıtıldığını belirten Dönmez, "Tarım İl Müdürlüğümüz aynı şekilde çiftçilerimize kanola, nohut, ayçiçeği ve sorgum tohumlarını da hibe etti. Bu yıl çiftçimizin yüzü gülüyor. Tarım İl Müdürlüğümüz arazi kontrollerinde, 2023 yılında buğday ekili alanın da bir önceki yıla göre yüzde 14'lük bir artışla, 1 milyon 783 bin dekara ulaştığını belirledi. Toplam üretim miktarının yüzde 82 artışla, 823 bin 958 tona çıkacağını tahmin ediyoruz? diye konuştu.

'HUBUBAT HASADINDA REKOR ÜRETİME GİDİYORUZ'

Fatih Dönmez hem Eskişehir'de hem de ülke genelinde hububat hasadının rekor üretme gittiğini belirterek, 'Bu yıl buğday taban fiyatı, primler dahil 9 bin 250 liraya yükseltilmişti. Borsadaki alım fiyatları da gün geçtikçe yükseliyor. Hem Türkiye hem de yurt dışı piyasalarda bir yükselme eğilimi söz konusu' dedi. (DHA)