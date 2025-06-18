Eskişehir'de Bireysel Sulama Sistemlerine 71 Milyon Lira Hibe Desteği

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından; tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama sistemlerinin üreticiler tarafından kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla yüzde 50 hibe desteği sağlanan Bireysel Sulama Sistemleri için başvuru sonuçları açıklandı.

Bugüne kadar Eskişehir'de 2 bin 489 proje ve 2012-2025 yılları arası sulanan 215 bin 426 dekar alan için 71 milyon 289 bin lira hibe desteği sağlandı. Konuyla ilgili açıklamada, "2025 yılı Bireysel Sulama Sistemleri hibe desteği başvuruları 26 Şubat 2025 -11 Nisan 2025 tarihleri arasında Damlama Sulama, Yağmurlama Sulama Projeleri için yapılmış ve ilimizde hibeye esas mal alım tutarı 7 milyon 834 bin TL, hibe tutarı 3 milyon 917 bin TL olan 22 proje uygun bulundu. Eskişehir'de hibe tutarının tamamı tahsis edildi. Böylece tahsis edilen bu bütçe ile 22 başvuru sahibinin projesine hibe desteği sağlanacaktır. Sağlanan hibe desteği ile bin 837 dekar alanda modern basınçlı sulama sistemleri kullanılmaya başlanacaktır" denildi. - ESKİŞEHİR