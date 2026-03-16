Mihalıççık ve Günyüzü'nde çiftçilere hibe ata tohumu dağıtıldı

Eskişehir'in Mihalıççık ve Günyüzü ilçelerinde çiftçilere sünter buğday cinsi ata tohumu hibe edildi. Törende, tohumların ekim ve yetiştirme süreçleri uzmanlar tarafından takip edilecek.

Eskişehir'in Mihalıççık ve Günyüzü ilçelerinde yetiştiricilik yapan çiftçilere hazırlanan "Yerli Gen Kaynaklarının Yerinde Korunması" projesi kapsamında sünter buğday cinsi ata tohumu hibe edildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çiftçilere düzenlenen törende, yazlık karakterli, beyaz başaklı, kılçıklı, özellikle yüksek rakımlı bölgelere uygun, ata tohumu Sünter yerel ekmeklik buğday tohumlukları teslim edildi.

Tören, Mihalıççık Kaymakamı Furkan Öztürk, Belediye Başkanı Haydar Çorum, İl Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Çil, Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Ulaş Çınar, idare amirleri ve çiftçilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Eskişehir Geçit Kuşağı Araştırma Enstitüsü tarafından yerel gen kaynaklarının ve yerel çeşitlerin korunması amacıyla hazırlanan TR41 Bölgesinde Yerel çeşitlerinin Toplanması, Karakterizasyonu, Yerinde Korunması ve Katma Değerinin Arttırılması projesi kapsamında bölge çiftçileri tarafından yetiştirilen sünter cinsi ata tohumlukları toplanarak morfolojik ve teknolojik kalite açısından karakterizasyonu enstitüde gerçekleştirildi.

Teslim edilen tohumların ekimi ve yetiştirilmesi süreçleri enstitü personeli uzmanlar tarafından takip edilecek.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever
