Eski EFT-POS Cihazları İçin Ceza Uygulaması
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eski nesil EFT-POS cihazı kullanan mükelleflere ve bu cihazları değiştirmeyen bankalara ceza kesileceğini duyurdu. Kayıt dışılığın azaltılmasına yönelik tedbirler alınacağı belirtildi.
HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eski nesil EFT-POS cihazı kullanmaya devam eden mükelleflere ve cihazları değiştirmeyen banka ve ödeme kuruluşlarına ceza kesileceğini duyurdu.
Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eski nesil EFT-POS cihazı kullanmaya devam eden mükelleflere ve cihazları değiştirmeyen banka ve ödeme kuruluşlarına ceza kesilecek. Kayıt dışılığın azaltılmasına yönelik düzenlemelere uyumu yakından takip ediyoruz" dedi.