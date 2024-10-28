Eski EFT-POS Cihazları İçin Ceza Uygulaması

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eski nesil EFT-POS cihazı kullanmaya devam eden mükelleflere ve cihazları değiştirmeyen banka ve ödeme kuruluşlarına ceza kesileceğini duyurdu.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eski nesil EFT-POS cihazı kullanmaya devam eden mükelleflere ve cihazları değiştirmeyen banka ve ödeme kuruluşlarına ceza kesilecek. Kayıt dışılığın azaltılmasına yönelik düzenlemelere uyumu yakından takip ediyoruz" dedi.