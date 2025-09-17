Eşit Ücret Günü'nde HAK-İŞ'ten Kadınlara Destek Çağrısı

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, 'Uluslararası Eşit Ücret Günü' dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Eşit ücret konusundaki eksikliğimizin farkındayız. Bunun için çalışmaya başladık" dedi.

HAK-İŞ tarafından 'Uluslararası Eşit Ücret Günü' dolayısıyla 'Refahın Güvencesi Eşit Ücret, Eşit Ücretin Güvencesi Sendikalaşma' konulu toplantı düzenlendi. Toplantının açılış konuşmasını yapan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, çalışma hayatında kadın-erkek ücret eşitsizliği, kayıt dışı istihdamla mücadele ve ev işçilerinin sorunlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Arslan, Türkiye'de ve dünyanın birçok ülkesinde kadınların erkeklere göre daha düşük ücrete çalıştığını belirterek, "OECD ortalamasının iki katı neredeyse kayıt dışı istihdamımız var. Buna rağmen bu oranın yüzde 10'lar civarında olmasını yani kötünün iyisi diye düşünüyoruz. Türkiye'ye de haksızlık etmeyelim. Hiçbir mevzuatta yazmıyor 'kadın ve erkeğe ayrı ayrı ücretler verilecek' diye. Herkesle eşit ama uygulamadan kaynaklı bizim sorunumuz var. Yüzlerce, binlerce toplu sözleşme imzalıyoruz. Hiçbir şekilde bizim toplu sözleşmelerimizde, skala uygulamalarımızda, işe giriş ücretlerinde asla böyle bir ayrım söz konusu değil. Peki nasıl oluyor, buna rağmen bu uygulamalar nereden kaynaklanabilir? Bunun üzerinde de gerçekten bir çalışma yapmamız gerekiyor" dedi.

Kadınların her sektörde çalışmak istediğine dikkati çeken Arslan, "Bugün öyle bir nokta var ki, kadınlar diyor ki, 'Biz her işi yaparız, bizi niye bu işlerden mahrum bırakıyorsunuz?' O nedenle park bahçe işçileri ile temizlik işçilerinin ücret skalası aynı. Ancak kadınların belki bizim fark etmekte zorlandığımız kadın olmaktan dolayı bir kısım mağduriyetler yaşadığını fazla dikkate almamışız. Belki bundan sonra bunun üzerinde çalışmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Kadınların kendilerine biçilmiş role razı olmamaları gerekiyor"

Kadınların kendilerine biçilen role razı gelmemeleri gerektiğini anlatan Arslan, "Burada kadınların kendilerine biçilmiş role razı olmamaları gerekiyor. Bizim ülkemizdeki sorunlardan bir tanesi bu. Toplumsal hayatta, iş hayatında kendileri için biçilmiş rollere peşinen teslim olursanız burada sorunu çözmekte zorlanıyoruz. Peki bunu nasıl yapacağız? Nasıl bu konuda çaba sarf edeceğiz? Öncelikli olarak bizim en önemli sorunumuz kayıt dışı istihdamın ortadan kaldırılması için mücadele etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

"Eşit ücret konusundaki eksikliğimizin farkındayız, bunun için çalışmaya başladık"

HAK-İŞ olarak kayıt dışı istihdamla mücadele ettiklerini belirten Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kayıt dışı istihdamla mücadele, ev işçilerinin örgütlenmesi, mevsimlik tarım işçileri, kağıt toplayıcıları, yeni platformlarda çalışanların sorunları HAK-İŞ'in öncelikli konularındandır ve gerçekten mücadele edilmesi gereken sorunlardır. Ama bu eşit ücret konusundaki eksikliğimizin farkındayız. Bunun için çalışmaya başladık zaten. Bu bizim yaptığımız çalışmalara uygun bir çalışma. HAK-İŞ sadece örgütlü, sadece toplu sözleşme kapsamındaki emekçilerin örgütü olamaz. Ülkemizin, bölgemizin ve küremizin bütün mağdur ve mazlumlarına Hak-İŞ'in borcu var."

"ILO'nun kabul edilmiş sözleşmelerini onaylayarak ülkemizi birinci sınıf ülkelerin statüsüne kavuşturabiliriz"

Arslan, Uluslararası Çalışma Teşkilatı'nın (ILO) eşit ücret konusundaki taleplerine kulak verilmesi gerektiğini ve onların taleplerinin aslında kendi talepleri olduğunu ifade ederek, "ILO'nun var olan kabul edilmiş sözleşmelerini bir an evvel onaylayarak, ILO'nun ortaya koyduğu çerçeveyi ülkemiz adına gururla, onurla bunun mevzuat değişikliklerini yaparak aslında biz ülkemizi o birinci sınıf demokrasilerin, birinci sınıf ülkelerin statüsüne kavuşturabiliriz" şeklinde konuştu. - ANKARA