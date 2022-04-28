Esenlikten alışveriş yüz güldürüyor

İSTANBUL (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı iştiraklerden olan Esenlik Zincir Marketler vatandaşın yüzünü güldürüyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı iştiraklerden olan Esenlik Zincir Marketler vatandaşın yüzünü güldürüyor. Özellikle Ramazan Ayı'nın girmesiyle birlikte Esenlik Marketlerde başlatılan indirimler yaklaşan bayram öncesinde sürüyor. Esenlikte alış veriş yapmaktan memnun olduklarını aktaran müşterilerden, Halil Koç, " Malatyalıyız İstanbul'dan geliyoruz. Alışverişe geldik İstanbul ile kıyasladığımız da Esenlik marketleri daha iyi daha cazip geliyor bize. İstanbul'da bir sürü marketler var ama burası daha iyi" dedi.

Sürekli Esenlik Marketlerden alışveriş yaptığını belirten müşteri Ömer Tay ise, " Sürekli esenlikten alışveriş yapıyorum. Bayram indirimlerini takip ediyoruz. Diğer marketlerden farkı olmalı biz bu farkı da görebiliyoruz. O yüzden Esenlik'e geldik" ifadelerini kullandı.

Alışverişini sadece Esenlik marketlerden yaptıklarını belirten Serhat Gül de " Eskiden Esenlik'in bulunduğu mahallede oturuyordum. Şimdi Çöşnük'e gittim yine bu markete geliyorum. Esenlikten memnunuz. Ben diğer marketlerde alışveriş yapmıyorum. Gelip buradan alışveriş yapıyorum" diye konuştu.

Esenlik'in fiyatlarının uygun olduğunu ve alışveriş için sürekli tercih ettiğini söyleyen diğer vatandaşlar ise, Esenlik Marketlerinde fiyat indirimine gidildiği zaman, bu fiyat dengesini bütün marketleri etkilediğini belirtti. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi