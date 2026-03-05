Haberler

Eşel mobile rağmen akaryakıta çifte zam! İşte yeni fiyatlar

Eşel mobile rağmen akaryakıta çifte zam! İşte yeni fiyatlar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle Brent petrol fiyatlarının yükselmesi sonrası akaryakıta büyük zam geldi. Eşel mobil sistemine rağmen motorinde 12,44 TL'lik artışın 3,11 TL'si, benzindeki 3,68 TL'lik zammın ise 92 kuruşu pompaya yansıdı.

  • Benzin fiyatlarına 0,92 TL, motorin fiyatlarına 3,11 TL zam yapıldı.
  • Eşel mobil sistemi yeniden uygulamaya alındı ve akaryakıt zamlarının yaklaşık yüzde 75'i ÖTV'den karşılanacak.
  • LPG otogaz fiyatlarına 0,62 TL zam yapılması bekleniyor.

Orta Doğu'daki savaş Brent petrol fiyatlarını yükseltirken, Türkiye'de akaryakıta yapılacak zam oranları da netleşti. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle yıllar sonra yeniden "eşel mobil" sistemi devreye alınırken, yapılan zamların bir kısmı pompaya yansıtılacak.

PETROL FİYATLARI YÜZDE 15 YÜKSELDİ

ABD, İsrail ve İran arasında yaşanan gerilimin ardından Hürmüz Boğazı'ndan petrol tankerlerinin geçişinde yaşanan aksaklıklar küresel enerji piyasalarını etkiledi. Bu gelişmenin ardından Brent petrol fiyatı kısa sürede yaklaşık yüzde 15 yükseldi.

EŞEL MOBİL YENİDEN DEVREDE

Gece yarısı Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile akaryakıt fiyatlarındaki artışın büyük bölümünün Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) karşılanacağı "eşel mobil" sistemi yeniden uygulamaya alındı. Bu sistem kapsamında benzin, motorin ve LPG'deki zamların yaklaşık yüzde 75'i ÖTV'den karşılanırken, yüzde 25'i doğrudan pompa fiyatlarına yansıyor.

BENZİN VE MOTORİN ZAMMI NETLEŞTİ

Yeni düzenleme sonrası motorine yapılacak 12,44 TL'lik zam, eşel mobil uygulaması nedeniyle bu artışın pompaya yansıması 3,11 TL ile sınırlı kalacak. Benzinde ise 3,68 TL'lik artışın pompa fiyatına etkisi yaklaşık 92 kuruş olacak.

LPG'YE DE ZAM BEKLENİYOR

LPG otogaz fiyatlarına da gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 0,62 TL zam yapılmasının beklendiği ifade edildi.

İŞTE ZAM SONRASI FİYATLAR

İstanbul

  • Benzin: 58,42 + 0,92 = 59,34 TL
  • Motorin: 60,42 + 3,11 = 63,53 TL

Ankara

  • Benzin: 59,37 + 0,92 = 60,29 TL
  • Motorin: 61,50 + 3,11 = 64,61 TL

İzmir

  • Benzin: 59,65 + 0,92 = 60,57 TL
  • Motorin: 61,81 + 3,11 = 64,92 TL
Kaynak: Haberler.com
İran'a ait bir İHA, Azerbaycan'ın Nahçıvan bölgesine düştü

Savaş Kafkasya'ya yayıldı! Kardeş ülkeye İran iHA'sı düştü
Hatay'da düşürülen balistik füzeyle ilgili İran'dan ilk açıklama

Hatay'da düşürülen füzeyle ilgili İran'dan ilk resmi açıklama
Savaşta gerilim tırmanırken Çin'den beklenen adım geldi

Savaşta gerilim tırmanırken Çin'den beklenen adım geldi
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Eh peki, not alın bakalım yarın bir gün petrol fiyatları tekrar 70 dolar altına indiğinde bu zamlar geri alınacak mı

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet efe:

alınmaz hocam. millet alıştı der geçerler.

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıLeven Ergün:

MEEE MEEE MEEEEEEEEE

yanıt0
yanıt0

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

4-0'lık maça damga vuran kare! Beğeni yağıyor

Maça damga vuran kare
Bakan Şimşek'ten eşel mobil açıklaması

Bakan Şimşek'ten eşel mobil açıklaması
Deterjanlı kahve davasında milyonluk uzlaşma

Deterjanlı kahve davasında milyonluk uzlaşma
Dünya devinin yıldızları bu kez arabalarıyla 'Para var huzur var' dedirtti

Videoyu izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı

Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı
4-0'lık maça damga vuran kare! Beğeni yağıyor

Maça damga vuran kare
Bakan Şimşek'ten eşel mobil açıklaması

Bakan Şimşek'ten eşel mobil açıklaması
Gizli bir törenle evlenen Tom Holland ve Zendaya'dan ilk kare

Dünyanın konuştuğu çifti bu kare ele verdi!