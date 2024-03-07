Erzurum Vergi Dairesi Başkanı Selahattin Atabek, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti

Erzurum Vergi Dairesi Başkanı Selahattin Atabek, 35. Vergi Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın'ı ziyaret etti.

Gelir İdaresi Grup Müdürü Sefer Demir ve Kazım Karabekir Vergi Dairesi Müdürü Göksel Erdem Gören'in de katıldığı ziyarette, Vergi Dairesi Başkanı Selahattin Atabek, Başkan Özakalın'a günün anısına çiçek takdim etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Özakalın, Vergi Dairesi Başkanı Selahattin Atabek nezdinde bütün kurum çalışanlarının vergi haftasını kutladı. - ERZURUM