Erzurum, Türkiye'de patent başvurularında 17. sırada yer aldı

TÜRKPATENT Şubat ayı patent başvurusu iller dağılım sonuçlarını paylaştı. Erzurum'dan Şubat ayında 2, bu yılın ilk iki ayı düzeyinde ise 4 patent başvurusu gerçekleştirildi. İl patent başvurusu sayısı yüksekliği bakımından Doğu Anadolu Bölgesi illeri sıralamasında 1'inci, Türkiye illeri sıralamasında ise 17'inci sırada yer aldı.

Şubat ayı bölgesel sonuçlar ve Erzurum

TÜRKPATENT Şubat ayı verileri üzerinden DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analizlere göre ay içinde, Erzurum'dan 2, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinden 3, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 6, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden 16 başvuru kaydedildi. Erzurum'un Şubat ayı bölge patent başvuru payı yüzde 29 oldu.

Ocak - Şubat dönemi bölgesel sonuçlar ve Erzurum

TÜRKPATENT verileri kaydında DOSİAD tarafından gerçekleştirilen hesaplamalara göre Ocak - Şubat döneminde Erzurum'dan 4, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinden 5, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 8, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden 16, ülke toplamında ise 806 başvuru kaydedildi.

Erzurum'un başvuru payı

DOSİAD'ın veriler üzerinden gerçekleştirdiği tespitlere göre, bu yılın Ocak - Şubat ayları kaydında Erzurum'dan gerçekleştirilen Patent başvuru sayısı KUDAKA istatistik Bölgesinde yüzde 80, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 50, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 25, ülkede yüzde 0,49'luk pay gösterdi

Erzurum 17'inci sırada

Erzurum, Türkiye illeri patent başvuru sayısı düzeyinde 17'inci sırayı aldı. Patent başvuru sayısının en yüksek olduğu iller; İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa, Sakarya, Konya, Adana, Manisa, Kayseri, Mersin, Samsun, Antalya, Gaziantep, Eskişehir, Tokat, Denizli, Giresun, Mardin, Tekirdağ, Burdur, Erzurum, Kahramanmaraş, Aydın, Bilecik olarak bildirildi.

Bölge illeri patent başvuru dağılımı

Bu yılın ilk iki ayı düzeyinde Doğu Anadolu Bölgesindeki 9 ilden patent başvurusu kaydedilirken, 5 ilden başvuru yapılmadı. Erzurum patentte Doğu Anadolu Bölgesi kaydında ilk sıradaki yerini korudu. İki ayda Erzurum'dan 4, Elazığ, Tunceli, Van ve Ardahan illerinden 2, Ağrı, Erzincan, Malatya ve Muş'tan ise 1 başvuru gerçekleşti. - ERZURUM