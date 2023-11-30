Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Kasım Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Kasım Ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda ETSO'nun Ekim Ayı Mizan ve Bütçe İzleme Raporu onaylandı. Ayrıca, 2. OSB'de kurulacak Güneş Enerji Santrali (GES) için önemli adımlar atıldığı müjdesi verildi.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Kasım Ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi.

ETSO Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantı, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Toplantıda daha sonra ETSO'nun Ekim Ayı Mizan ve Bütçe İzleme Raporu görüşülerek onaylandı. Sonrasında, Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın, yönetim kurulu faaliyetleri hakkında Meclis üyelerine bilgi verdi.

2. Osb'de Kurulacak GES İçin Önemli Adım

Konuşmasında, iştirak edilen önemli toplantılar, Genç ve Kadın Girişimciler Kurullarının çalışmaları, üye ziyaretleri, düzenlenen müşterek komite toplantıları ve 2. Osb'de yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Özakalın, 2. Osb 1. ve 2. Etap'ta kurulacak Güneş Enerji Santrali (GES) için büyük önem taşıyan dağıtım lisansının, 2. OSB Müdürü ve ETSO Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Karakaya tarafından Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) alındığı müjdesini verdi. 2. OSB Yönetim Kurulu'nun son toplantısında GES Projesiyle ilgili çalışmaların görüşüldüğünü ve devam eden süreçteki yol haritasının belirlendiğini ifade eden Başkan Özakalın, projenin Erzurum için öneminden söz etti.

Kapasitesi 100 megawatta çıkabilecek

35 megavatt kurulu güçle başlayıp, 100 megavatt kapasiteye ulaşabilecek olan GES'te üretilecek enerjinin dağıtımı için oluşturulacak yapıyla ilgili 2. OSB yönetiminin önünde farklı alternatifler olduğunu belirten Özakalın, önümüzdeki süreçte bunun netlik kazanacağını dile getirdi. Dağıtım lisansının alınmasıyla, 1. ve 2. Etap alanda yapılacak GES'in de ilk adımlarının atıldığına dikkati çeken Başkan Özakalın, kurulacak santral sayesinde Erzurum'daki sanayicilerin daha ucuz enerji kullanacağını kaydederek, 2. OSB'nin dağıtım lisansı almasıyla ildeki girişimcilerin de bu alanda yatırım yapmalarının önünün açılacağını vurguladı.

"3. Etabın Genişletilmesinde Önemli Mesafe Alındı"

Özakalın ayrıca 3. Etap alanın genişletilmesiyle ilgili olarak da önemli mesafeler alındığını açıklayarak, Milli Savunma Bakanlığı'nın uhdesinde bulunan 1 buçuk milyon metrekarelik alanın da 2. OSB'ye tahsisinin yapılmasıyla kendilerinden arsa talebinde bulunan 250'nin üzerindeki yatırımcının taleplerinin de karşılanacağını söyledi. Başkan Özakalın'ın konuşmasının ardından Meclis Üyesi Mehmet Melik Kaya da, ETSO tarafından hayata geçirilecek olan ve Oda üyesi firmaların markalaşma ve kurumsallaşmalarına destek sağlayıp, tanıtımlarını yapabileceği ETSO Saltuklu TV Dijital Tanıtım Platformu'yla ilgili bir sunum yaptı.

'ETSO İhtisas Komisyonları' Tanıtıldı

Toplantıda daha sonra ETSO'nun 2023-2026 Stratejik Planı ve Akreditasyon çalışmaları kapsamında oluşturulan ihtisas komisyonlarıyla ilgili Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz tarafından bilgi verildi. Komisyonlarının görevlerini açıklayıp, başkan ve üyelerini tanıtan Meclis Başkanı Yılmaz, ETSO'nun daha etkin bir şekilde görev yapmasına katkıda bulunacak komisyonların hayırlı olması temennisinde bulundu. Başkan Özakalın ise komisyonlarda görev yapacak isimlerin tamamının alanında yetkin kişiler olduğunu, görev ve sorumluluklarının da büyük bir titizlikle belirlendiğini ifade ederek, görev alan üyelere teşekkür etti.

ETSO Meclis Toplantısı toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - ERZURUM