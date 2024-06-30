Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Haziran Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ETSO) Haziran Ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi.

ETSO Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantı, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Toplantıda daha sonra ETSO'nun Mayıs Ayı Mizan ve Bütçe İzleme Raporu görüşülerek onaylandı. Sonrasında, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muharrem Özdemir, yönetim kurulunun haziran ayı faaliyetleri hakkında Meclis üyelerini bilgilendirdi.

Konuşmasında, Erzurum'da yatırım yapmak isteyen müteşebbislerin yoğun ilgi gösterdiği, 2. OSB 3. Etap alanın genişletilmesiyle ilgili son durum hakkında bilgi veren Özdemir, ETSO olarak sürecin yakın takipçisi olduklarını söyledi.

Mülkiyeti ETSO Vakfı'na ait olan Erzurum-Aziziye karayolu üzerindeki 140 dönümlük alanda kurulması planlanan mesleki eğitim kampüsüyle ilgili de konuşan Özdemir, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin'in bayram öncesi alanda incelemelerde bulunduğunu ifade etti.

Özdemir şunları söyledi; "Siyasilerimiz ve İl protokolünün de eşlik ettiği ziyarette; Yönetim Kurulu Başkanımız Saim Özakalın'la birlikte, Yönetim Kurulu Üyemiz Fırat Karakaya ve Meclis Üyemiz Abdullah Samancı, Sayın Bakanımıza vakfımızın mesleki-teknik eğitim projesiyle ilgili bilgiler verdi. Sayın Bakanımıza, bu alanı, gençlerimizin teorik ve pratik eğitim alabileceği modern bir kampüs haline getirmeyi hedeflediğimizi ifade ettik. Odamız ve Vakfımız bu projeyle, gençlerimize yalnızca mesleki beceriler kazandırmakla kalmayıp, aynı zamanda onları sanayimizin ihtiyaçlarına uygun şekilde yetiştirmeyi ve kendilerine en iyi eğitim imkanlarını sunarak, geleceğe güvenle bakmalarını sağlayacak."

Toplantıda, Başkan Özakalın'ın Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu'nun (OSBÜK) Mali Genel Kurulu'na katılmak üzere Ankara'ya gittiğini dile getiren Muharrem Özdemir şöyle devam etti; "Yönetim Kurulu Başkanımız Ankara'daki programı çerçevesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'nın üst düzey bürokratlarıyla önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Ziyaretlerde; İlimizde 6. Bölge Teşviklerinin mutlaka devam etmesi ve bölgesel yatırım teşviklerine öncelik verilmesi, Erzurum özelinde yapılacak pozitif bir ayrımcılığın kenti sanayi yatırımları anlamında daha cazip kılacağı, teşvik sistemindeki düzenlemelerde öncelikle bölgesel aktörlerin ve sanayicilerin talep ve beklentilerinin dikkate alınması gerektiği gibi konulara dikkat çekildi. Ayrıca, Milli Savunma Bakanlığı'na yapılan ziyarette de, 2. OSB 3. Etap alanın genişletilmesiyle ilgili olarak Bakanlık ile sağlanan mutabakat, devam eden süreçte yapılacak çalışmalar ve izlenecek yol haritası ele alındı. Bölgedeki çalışmalarla ilgili ödenek sıkıntılarının da çözülmesi talep edildi."

Özdemir toplantıda, ETSO bünyesinde faaliyetlerini sürdüren, ETSO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi'nin faaliyetleri, meslek komiteleri istişare toplantıları, Genç ve Kadın Girişimci Kurullarının çalışmaları ve üye ziyaretleri gibi konularda da Meclis üyelerini bilgilendirdi.

Toplantı, dilek ve temenniler bölümünde yapılan konuşmaların ardından sona erdi. - ERZURUM