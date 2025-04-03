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Erzurum Ticaret Sanayi Odası'nda Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Erzurum Ticaret Sanayi Odası'nda Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi
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Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nın Nisan ayı olağan Yönetim Kurulu toplantısı, Başkan Saim Özakalın başkanlığında yapıldı. Toplantıda önemli konular ele alındı ve çeşitli bilgi alışverişinde bulunuldu.

Erzurum Ticaret Sanayi Odası'nda Nisan ayının ilk yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası, olağan Yönetim Kurulu Toplantısını gerçekleştirdi. TOBB Erzurum Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın başkanlığında yapılan toplantıda, gündemdeki önemli konular ele alındı.

Toplantıda ETÜ ile Mesleki Yeterlilik (MYK) Belgeleri Değerlendirici akademisyenlerinin atanması hakkında bilgi verildi. Erzurum Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü'nden gelen Sanayi İşletme Cetvelleri'nin düzenlenmesi hakkında üyelerimize bilgi verilmesi kararlaştırıldı. TOBB tarafından bildirilen ithal edilen iş makinaların tescili hakkında görüşüldü. EİT 2025 yılı içerisinde yapılacak PEF organizasyonu hakkındaki son gelişmeler ve toplantılar değerlendirildi. TOBB'dan gelen yazılar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantı, dilek ve temennilerin alınmasının ardından sona erdi - ERZURUM

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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