Haberler

Erzurum Ticaret Borsasında Büyükbaş Hayvan Eti Fiyatları Açıklandı

Ekonomi Haberleri

Erzurum Ticaret Borsasında büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 231,41 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 231,41 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Büyükbaş etKg222,77313,00231,41HTS
Lor peynirKg40,0040,0440,01HTS
Civil peynirKg99,11130,00101,29HTS
TereyağıKg165,00175,03174,06HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA / Ekonomi

Ekonomi Haberler

title