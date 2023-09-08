Erzurum Ticaret Borsasında Büyükbaş Hayvan Eti Fiyatları Açıklandı
Erzurum Ticaret Borsasında büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 231,41 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 231,41 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
HTS: Hazır Tüccar Satışı
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Büyükbaş et
|Kg
|222,77
|313,00
|231,41
|HTS
|Lor peynir
|Kg
|40,00
|40,04
|40,01
|HTS
|Civil peynir
|Kg
|99,11
|130,00
|101,29
|HTS
|Tereyağı
|Kg
|165,00
|175,03
|174,06
|HTS
Kaynak: AA / Ekonomi