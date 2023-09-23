Erzurum, marka başvurularında yüksek sıralamada

TÜRKPATENT'in Ağustos ayı iler marka başvuru dağılımı verilerine göre, Erzurum'dan Ağustos ayında 48, bu yılın 8 ayında ise 128 marka başvurusu yapıldığı bildirildi. Erzurum, marka başvuru sayısı yüksekliği bakımından ülke illeri sıralamasında 45. sırayı aldı.

TÜRKPATENT Ağustos ayı iler marka başvuru dağılımını paylaştı. Erzurum'dan Ağustos ayında 48, bu yılın 8 ayında ise 128 marka başvurusunun yapıldığı bildirildi. Erzurum marka başvuru sayısı yüksekliği bazında ülke illeri sıralamasında 45, Bölge illeri sıralamasında ise Malatya, Elazığ ve Van'ın ardından 4'üncü sırayı aldı.

Ağustos Ayı Verileri

Verilere göre Ağustos ayında Erzurum'dan 48, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinden 63, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi illerinden 79, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden 221, ülkeden 14 bin 95 marka başvurusu yapıldı.

Erzurum'un Ağustos Ayı Başvuru Payı

DOSİAD analizine göre, Erzurum'un Ağustos ayı marka başvuru sayısı KUDAKA Bölgesinde yüzde 76,19, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 60,75, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 21,71'lik pay edindi.

Ocak - Ağustos 2023 Verileri

TÜRKPATENT verilerine göre, bu yılın 8 ayında Erzurum'dan 236, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinden 412, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi illerinden 566, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden bin 592, ülke illeri toplamında ise 102 bin 790 marka başvurusu yapıldı.

Erzurum'un Marka Başvuru Payı

TÜRKPATENT verileri üzerinden DOSİAD tarafından yapılan hesaplamalara göre, İlin 8 aylık marka başvuru sayısı KUDAKA Bölgesinde yüzde 57,28, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 41,69, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 14,82, ülkede ise yüzde 0.22 oranında pay gösterdi

Erzurum 8 Aylık Dağılım

TÜRKPATENT Verilerine göre bu yılın 8 ayı kaydında Erzurum'dan Ocak ayında 25,Şubat ayında 19, Mart ayında 25, Nisan ayında 30, Mayısta 28, Haziranda 22, Temmuzda 39, Ağustos ayında 48 başvuru gerçekleştirildi.

Bölge 8 Aylık Dağılım

Dönemde; Doğu Anadolu Bölgesinden de Ocak ayında 222,Şubat ayında 131, Mart ayında 190, Nisan ayında 169, Mayıs ayında 209, Haziran ayında 217, Temmuz ayında 233, Ağustos ayında ise 221 marka başvurusu kaydedildi.

Bölge İlleri Başvuru Dağılımı

TÜRKPATENT verilerine göre, yılın 8 ayında Bölge illeri, Malatya'dan 324, Elazığ'dan 288, Van'dan 245, Erzurum'dan 236, Ağrı'dan 56, Erzincan'dan 160, Kars'tan 53, Bitlis'ten 55, Muş'tan 38, Bingöl'den 54, Iğdır'dan 35, Ardahan'dan 10, Hakkari'den 15, Tunceli'den 23 marka başvurusu kaydedildi.

Erzurum 45'inci Sırada

Erzurum bu yılın 8 ayında marka başvuru sayısı yüksekliği bakımından 45'inci sırayı aldı. Ülkede marka başvurusunun en yüksek olduğu iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Gaziantep, Kocaeli, Adana, Kayseri, Mersin, Muğla, Denizli, Sakarya, Aydın, Balıkesir, Eskişehir, Samsun, Manisa, Tekirdağ, Şanlıurfa, Hatay, Diyarbakır, Trabzon, Çanakkale, Afyon, Kahramanmaraş, Sivas, Ordu, Mardin, Isparta, Düzce, Malatya, Çorum, Edirne, Elazığ, Rize, Aksaray, Nevşehir, Kütahya, Yalova, Zonguldak, Van, Bolu, Erzurum olarak bildirildi. - ERZURUM