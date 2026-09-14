Erzurum Havalimanı Ağustos’ta 106 bin 628 yolcuya hizmet verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Erzurum Havalimanı'nın 2026 yılı Ağustos ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Verilere göre Ağustos ayında Erzurum Havalimanı'nda iç hatlarda 104 bin 901, dış hatlarda ise 1 bin 727 yolcu olmak üzere toplam 106 bin 628 yolcuya hizmet verildi.

Ağustos ayında Erzurum Havalimanı'nda iç hatlarda 648, dış hatlarda 17 olmak üzere toplam 665 uçak trafiği gerçekleşti. Ticari uçak trafiği ise iç hatlarda 559, dış hatlarda 12 olmak üzere toplam 571 olarak kayıtlara geçti.

Havalimanında Ağustos ayında bagaj, kargo ve posta dahil yük trafiği iç hatlarda 933 ton, dış hatlarda 31,6 ton olmak üzere toplam 964,7 ton oldu. Aynı dönemde kargo trafiği ise iç hatlarda 12,3 ton olarak gerçekleşirken dış hatlarda kargo taşımacılığı yapılmadı.

Ocak-Ağustos dönemi verileri

Erzurum Havalimanı'nda 2026 yılının Ocak-Ağustos döneminde iç hatlarda 833 bin 270, dış hatlarda 11 bin 836 olmak üzere toplam 845 bin 106 yolcu trafiği gerçekleşti.

Aynı dönemde tüm uçak trafiği iç hatlarda 5 bin 375, dış hatlarda 123 olmak üzere toplam 5 bin 498 olarak kaydedildi. Ticari uçak trafiği ise iç hatlarda 4 bin 762, dış hatlarda 78 olmak üzere toplam 4 bin 840 oldu.

Ocak-Ağustos döneminde bagaj, kargo ve posta dahil yük trafiği iç hatlarda 7 bin 108,5 ton, dış hatlarda 209,6 ton olmak üzere toplam 7 bin 318,1 tona ulaştı. Kargo trafiği ise iç hatlarda 105 ton, dış hatlarda 0,1 ton olmak üzere toplam 105,1 ton olarak gerçekleşti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı