Erzurum Esnafı Kentsel Dönüşüm Nedeniyle Zor Günler Geçiriyor

Erzurum Esnafı Kentsel Dönüşüm Nedeniyle Zor Günler Geçiriyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Matbaacılar, Kırtasiyeciler, Tabelacılar ve Fotoğrafçılar Esnaf Odası Başkanı Hikmet Karaca, kentsel dönüşüm sürecinin esnafı olumsuz etkilediğini ve birçok esnafın kiracı olarak mağdur durumda olduğunu belirtti. Kiraların fahiş artışları ve belirsizlikler nedeniyle esnafın işlerini sürdüremediği ifade edildi.

Erzurum Matbaacılar, Kırtasiyeciler, Tabelacılar ve Fotoğrafçılar Esnaf Odası Başkanı Hikmet Karaca, yaptığı açıklamada kentsel dönüşüm ile ilgili önemli tespitlerde bulundu

Karaca, Erzurum'un şehir merkezine bağlı eski mahalle, sokak ve caddelerinin tümünde başlatılan geri dönüşüm ve kentsel dönüşüm çalışmaları tam gaz devam ederken, bazı olumsuz etkileri de beraberinde getirdiğini belirterek, " Alt yapısı hazırlanmadan, daha doğrusu yeni iş yerleri yapılmadan kentsel dönüşüm kapsamında tahliye edilen esnafın büyük çoğunluğu, ya çok fahiş fiyatlarla yeni bir dükkan kiralıyor, ya da çok yüksek olan kiraları ödeyemeyeceğini veya karşılayamayacağını bildiği için işini terk etmek zorunda bırakılıyor. Küçük esnaf ve sanatkarın büyük bölümü kira ve fahiş zamlardan dolayı evine ekmek bile götürememenin derdine düşmüşken, ekonomik sıkıntılardan dolayı meydana gelen belirsizliğin adı henüz konulamamışken, kentsel dönüşümden dolayı iş yerini tahliye eden küçük esnaf, çok zor günlerden geçiyor" diye konuştu.

"Esnaf kiracı mağduru oldu"

Şehirde kentsel dönüşümden dolayı mağdur olup iş yerini tahliye etmek zorunda bırakılan önemli sayıda esnafın olduğunu ve Erzurum'daki esnafın yüzde 80'inin de kiracı durumunda bulunduğunu vurgulayan Karaca, " Sadece bu yüzden dolayı iş yeri sahipleri ve kiracılar arasında mahkemelere intikal eden epey miktarda dava dosyası var. Yazık ki, bazı yöneticiler konuya yeterince bilimsel olarak yaklaşmadıkları için taşınmanın getirdiği sorunlar, iş yerlerinin değeri, artan maliyetler gibi birçok sıkıntıları da beraberinde getiriyor. Ayrıca kira artışlarının ne zaman ve ne şekilde yapılacağı da yasal olarak belirsiz olduğu için mülk sahiplerinin insafına bırakılmış durumda. Bu duruma gelinmesinde hem yerel yöneticilerin hem de yanlış politikaların büyük büyük etkisi var. İşler bu şekilde devam ederse esnaf açısından içinden çıkılmaz bir hal alacaktır. Bu sorunun çözümü için acilen müdahale edilmesi ve yerel yönetimlerle koordineli bir çalışma içerisine girmeleri gerekmektedir." dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelli kızının nişanlısıyla kaçan anne ile damat adayına hapis cezası

Mide bulandıran yasak aşk skandalının aktörlerine ilk ceza
Suriye'den Türkiye'ye davet! MSB, 19 Mayıs'ta personel görevlendirdi

Suriye'den Türkiye'ye davet! MSB asker görevlendirdi
Yeni para birimi geliyor! 'Eko' için çalışmalar yoğunlaştı

Çalışmalar hızlandı! Yeni bir para birimi geliyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
İzmir'de 23 bin işçi greve gitti, otobüs duraklarında yoğunluk oluştu

Şehirde kaos! 23 bin işçi greve gitti, kuyrukların sonu görünmüyor
Direksiyon başında video çekiyordu, saniyeler sonra kaza yaptı

Direksiyon başında video çekiyordu, saniyeler sonra felaketi yaşadı
Kanun teklifi Komisyon'dan geçti! Trafik cezaları artırılıyor

Teklif Komisyon'dan geçti! Trafikte bunu yapanlar asıl şimdi yandı
Kasaba korkunç çığ felaketi sonrası toprak altında kaldı

Kasaba korkunç çığ felaketi sonrası toprak altında kaldı
Özelleştirme İdaresi 5 ildeki bazı taşınmazları özelleştirecek

Hazine'den büyük varlık satışı! Yetişen alıyor
Yerlikaya: 9 Aralık'tan itibaren 250 bin Suriyeli ülkesine döndü

İşte Esad'dan sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.