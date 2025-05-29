Erzurum Esnafı Kentsel Dönüşüm Nedeniyle Zor Günler Geçiriyor

Erzurum Matbaacılar, Kırtasiyeciler, Tabelacılar ve Fotoğrafçılar Esnaf Odası Başkanı Hikmet Karaca, yaptığı açıklamada kentsel dönüşüm ile ilgili önemli tespitlerde bulundu

Karaca, Erzurum'un şehir merkezine bağlı eski mahalle, sokak ve caddelerinin tümünde başlatılan geri dönüşüm ve kentsel dönüşüm çalışmaları tam gaz devam ederken, bazı olumsuz etkileri de beraberinde getirdiğini belirterek, " Alt yapısı hazırlanmadan, daha doğrusu yeni iş yerleri yapılmadan kentsel dönüşüm kapsamında tahliye edilen esnafın büyük çoğunluğu, ya çok fahiş fiyatlarla yeni bir dükkan kiralıyor, ya da çok yüksek olan kiraları ödeyemeyeceğini veya karşılayamayacağını bildiği için işini terk etmek zorunda bırakılıyor. Küçük esnaf ve sanatkarın büyük bölümü kira ve fahiş zamlardan dolayı evine ekmek bile götürememenin derdine düşmüşken, ekonomik sıkıntılardan dolayı meydana gelen belirsizliğin adı henüz konulamamışken, kentsel dönüşümden dolayı iş yerini tahliye eden küçük esnaf, çok zor günlerden geçiyor" diye konuştu.

"Esnaf kiracı mağduru oldu"

Şehirde kentsel dönüşümden dolayı mağdur olup iş yerini tahliye etmek zorunda bırakılan önemli sayıda esnafın olduğunu ve Erzurum'daki esnafın yüzde 80'inin de kiracı durumunda bulunduğunu vurgulayan Karaca, " Sadece bu yüzden dolayı iş yeri sahipleri ve kiracılar arasında mahkemelere intikal eden epey miktarda dava dosyası var. Yazık ki, bazı yöneticiler konuya yeterince bilimsel olarak yaklaşmadıkları için taşınmanın getirdiği sorunlar, iş yerlerinin değeri, artan maliyetler gibi birçok sıkıntıları da beraberinde getiriyor. Ayrıca kira artışlarının ne zaman ve ne şekilde yapılacağı da yasal olarak belirsiz olduğu için mülk sahiplerinin insafına bırakılmış durumda. Bu duruma gelinmesinde hem yerel yöneticilerin hem de yanlış politikaların büyük büyük etkisi var. İşler bu şekilde devam ederse esnaf açısından içinden çıkılmaz bir hal alacaktır. Bu sorunun çözümü için acilen müdahale edilmesi ve yerel yönetimlerle koordineli bir çalışma içerisine girmeleri gerekmektedir." dedi. - ERZURUM