Erzurum'da Teşvikli Yatırımlar Artıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, Erzurum'un bölge toplamında teşvikli yatırım payı artışını sürdürdü. Doğu Anadolu Bölgesi genelinde ise Temmuz ayında 63 bölgesel, 4 genel olmak üzere toplam 67 yatırım teşvik belgesi alındı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2023 Temmuz dönemi Teşvik Belgeli yatırım verilerini paylaştı. Doğu Anadolu Bölgesinde Temmuz ayında 63 bölgesel, 4 genel toplam 67, bu yılın 7 ayında 478 bölgesel 39 genel toplam 517, 2001-2023 döneminde ise 3 bin 276 bölgesel, bin 13 genel, 4 bin 293 yatırım teşvik belgesi aldı.

Erzurum'un Payı

Erzurum'un bölge toplamında teşvikli yatırım payı artışını sürdürdü. DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analizlere göre Erzurum'un bölge toplamında yatırım payı Temmuz ayında yüzde 13,43, bu yılın 7 ayında yüzde 14,11, 2001 -2023 dönemi toplamında ise yüzde 12,06 oldu.

Doğu Anadolu Temmuz Dönemi

Bölgede bu yılın Temmuz ayında 63 bölgesel, 4 genel kategorideki yatırım teşvik belgesi aldı. Bölgesel yatırımlar için 4.2 milyar, genel kategorideki yatırımlar için 569 milyon olarak toplam 4.8 milyar TL tutarında harcama yapıldı. Bölgesel yatırımlarla 4 bin 182, genel yatırımlarla da 31 kişi olmak üzere toplam 4 bin 213 kişi iş edindi.

Doğu Anadolu Ocak - Temmuz 2023

Bu yılın Ocak - Temmuz ayları kapsamında 478 bölgesel, 39 genel kategoride 517 yatırım teşvik belgesi aldı. Bölgesel bazlı yatırımlar için 13.5 milyar, genel bazlı yatırımlar için ise 3 milyar 939 milyon TL tutarında harcama kaydedildi. Bölgesel yatırımlarda 13 bin 529, genel yatırımlarda ise 3 bin 939 kişilik istihdam öngörüldü.

Doğu Anadolu 2001 -2023

Doğu Anadolu Bölgesinde 2001 -2023 yılları düzeyinde 3 bin 276 bölgesel, bin 213 genel, toplam 4 bin 293 yatırım teşvik belgesi aldı. Bölgesel yatırımlar için 74 milyar 576 milyon, genel bazlı yatırımlar için de 28 milyar 235 milyon TL tutarında harcama yapıldı. Bölgesel yatırımlarla 140 bin 628, genel yatırımlarla da 80 bin 902 kişilik istihdam kapasitesi oluşturuldu.

Erzurum Temmuz Ayı Verileri

Erzurum'da 2023 yılı Temmuz ayı kaydında 9 bölgesel; 2022 Ocak - Haziran ayları düzeyinde 69 bölgesel, 4 genel toplam 73; 2001 - 2023 yılları arasında ise 313 bölgesel, 205 genel kategoride toplam 518 yatırım teşvik belgesine kavuştu.

Bölgesel Yatırım Payı

DOSİAD tarafından veriler üzerinden gerçekleştirilen hesaplamalara göre, Teşvikli yatırım toplamında bölgesel yatırım payı Temmuz ayı döneminde yüzde 100, Ocak - Temmuz 2023 döneminde yüzde 94,52, 2001 - 2023 yılları kapsamında yüzde 60,42 olarak kaydedildi.

Erzurum Temmuz 2023 Verileri

Erzurum'da Temmuz 2023 döneminde 9 bölgesel yatırım teşvik kapsamına girdi Bölgesel kategorideki yatırımlar için 2 milyar 643 milyon TL tutarında harcama yapıldı. Bölgesel çaplı yatırımlar kapsamında 337 kişilik iş kapasitesi oluşturuldu

2023 Ocak - Temmuz Dönemi

Yılın Ocak - Temmuz ayları düzeyinde 69 bölgesel, 4 de genel olmak üzere 73 yatırımın teşvik belgesi aldığı açıklandı. Bölgesel yatırımlar için 3 milyar 891 milyon, genel yatırımlar için 204 milyon, toplam 4 milyar 95 milyon TL değerinde harcama yapıldı. Bölgesel yatırımda bin 126, genel yatırımlar kapsamında 95 kişilik istihdam kapasitesi öngörüldü.

2001 - 2022 Dönemi

İlde 2001 - 2023 yılları arasında 313 bölgesel, 205 genel düzeyde toplam 518 yatırım teşvik belgesi aldı. Bölgesel yatırımlar için 9,7 milyar, genel yatırımlar için 3,8 milyar, toplam 13,6 milyar TL tutarında yatırım harcaması kaydedildi. Bölgesel yatırımlarda 13 bin 810, genel yatırımlarla 9 bin 451, toplam 17 bin 44 kişi iş edindi. - ERZURUM