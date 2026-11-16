Erzurum'da motorlu taşıt 160 bin 390 oldu, motosiklet sayısı 10 yılda yüzde 317 arttı

Erzurum'da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı, 2026 yılı ekim ayı itibarıyla 160 bin 390'a yükseldi. Son 10 yılda kentteki araç sayısı 49 bin 435 artarken, motosiklet sayısındaki yükseliş dikkat çekti. Ekim 2016'da 2 bin 566 olan motosiklet sayısı, Ekim 2026'da 10 bin 710'a ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan illere göre motorlu kara taşıtları verilerine göre Erzurum'da Ekim 2026 itibarıyla 82 bin 346 otomobil, 2 bin 342 minibüs, bin 395 otobüs, 32 bin 758 kamyonet, 6 bin 902 kamyon, 10 bin 710 motosiklet, 841 özel amaçlı taşıt ve 23 bin 96 traktör bulunuyor. Erzurum'daki motorlu kara taşıtlarının Türkiye genelindeki payı ise yüzde 0,46 olarak kaydedildi.

Eylül 2026'da 159 bin 731 olan toplam araç sayısı, ekim ayında 659 artarak 160 bin 390'a yükseldi. Bir aylık dönemde otomobil sayısı 469, motosiklet sayısı 74, kamyonet sayısı 57, traktör sayısı 37, kamyon sayısı 12, otobüs sayısı 5, minibüs sayısı 4 ve özel amaçlı taşıt sayısı 1 arttı. Eylül ayında kentte 81 bin 877 otomobil, 2 bin 338 minibüs, bin 390 otobüs, 32 bin 701 kamyonet, 6 bin 890 kamyon, 10 bin 636 motosiklet, 840 özel amaçlı taşıt ve 23 bin 59 traktör bulunuyordu.

Bir yılda 9 bin 636 araç arttı

Ekim 2025'te 150 bin 754 olan Erzurum'daki toplam motorlu kara taşıtı sayısı, bir yılda 9 bin 636 artarak 160 bin 390'a ulaştı. Bu dönemde otomobil sayısı 77 bin 101'den 82 bin 346'ya, motosiklet sayısı 8 bin 570'ten 10 bin 710'a yükseldi. Kamyonet sayısı 31 bin 398'den 32 bin 758'e, traktör sayısı 22 bin 486'dan 23 bin 96'ya, kamyon sayısı 6 bin 688'den 6 bin 902'ye, otobüs sayısı bin 368'den bin 395'e ve özel amaçlı taşıt sayısı 785'ten 841'e çıktı. Minibüs sayısı ise 2 bin 358'den 2 bin 342'ye geriledi.

Beş yılda 36 bin 941 araç eklendi

Ekim 2021'de Erzurum'da 123 bin 449 motorlu kara taşıtı bulunurken, bu sayı beş yılda 36 bin 941 artış gösterdi. Ekim 2021'de 61 bin 817 olan otomobil sayısı 82 bin 346'ya, 27 bin 264 olan kamyonet sayısı 32 bin 758'e, 5 bin 870 olan kamyon sayısı 6 bin 902'ye yükseldi. Motosiklet sayısı ise 3 bin 339'dan 10 bin 710'a çıktı. Aynı dönemde traktör sayısı 20 bin 672'den 23 bin 96'ya, otobüs sayısı bin 179'dan bin 395'e, özel amaçlı taşıt sayısı 719'dan 841'e yükselirken minibüs sayısı 2 bin 589'dan 2 bin 342'ye düştü.

10 yılda motosiklet sayısı yüzde 317 arttı

Ekim 2016'da Erzurum'da toplam 110 bin 955 motorlu kara taşıtı bulunuyordu. Bu rakam, Ekim 2026 itibarıyla 160 bin 390'a ulaşarak 10 yılda 49 bin 435 arttı. Söz konusu dönemde otomobil sayısı 54 bin 554'ten 82 bin 346'ya yükselerek 27 bin 792 artış gösterdi. Kamyonet sayısı 25 bin 128'den 32 bin 758'e, traktör sayısı 18 bin 225'ten 23 bin 96'ya, kamyon sayısı 5 bin 801'den 6 bin 902'ye, otobüs sayısı bin 110'dan bin 395'e ve özel amaçlı taşıt sayısı 566'dan 841'e çıktı. Motosiklet sayısı ise 2 bin 566'dan 10 bin 710'a yükselerek 8 bin 144 arttı. Böylece motosiklet sayısındaki artış yüzde 317'yi aştı. Minibüs sayısı ise 3 bin 5'ten 2 bin 342'ye gerileyerek 663 azaldı.

Erzurum'un Türkiye genelindeki motorlu kara taşıtı sayısı içerisindeki payı da son 10 yıllık dönemde azaldı. Ekim 2016'da yüzde 0,53 olan kentteki araçların Türkiye genelindeki payı, Ekim 2021'de yüzde 0,49'a, Ekim 2025 ve Ekim 2026'da ise yüzde 0,45 ve yüzde 0,46 seviyelerine geriledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı