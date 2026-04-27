Haberler

Erzurum'da mesleki eğitimde yeni dönem: ETSO ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü protokol kararı aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum sanayisinin nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamak ve mesleki eğitimi sektörün dinamikleriyle uyumlu hale getirmek amacıyla başlatılan çalışmalarda kritik bir aşamaya gelindi. İstanbul Sanayi Odasının (İSO) başarıyla uyguladığı mesleki eğitim modelinin Erzurum'da hayata geçirilmesi noktasında, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü heyetleri bir araya gelerek iş birliği protokolünün imzalanması yönünde mutabık kaldı.

Protokol esasları belirlendi

Yapılan heyetler arası görüşmede, İSO ile yapılan istişareler neticesinde şekillenen ve mesleki teknik eğitimin yaygınlaştırılmasını hedefleyen modelin şehre adaptasyonu ele alındı. Toplantıya; TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, ETSO Eğitim Komisyonu Başkanı Abdullah Samancı, ETSO Eğitim Komisyonu Meclis Üyesi Erdal Erdoğan, İl Milli Eğitim Şube Müdürü (Mesleki ve Teknik Eğitim) İbrahim Okutucu ve ETSO Genel Sekreter Yardımcısı Hakan İnanlı katıldı. Toplantıda, sanayi ve eğitim camiası arasındaki koordinasyonun kurumsal bir yapıya kavuşturulması amacıyla Protokol Yürütme Kurulu (PYK) oluşturulması ve imza sürecinin hızlandırılması kararlaştırıldı.

Başkan Özakalın: "Eğitim ve üretim arasındaki duvarları kaldırıyoruz"

Mesleki eğitimin üretim altyapısı için stratejik önemine vurgu yapan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, iş birliğinin temel amacının piyasanın talep ettiği nitelikli eleman açığını kapatmak olduğunu belirtti. Özakalın, "İSO tarafından başarıyla yürütülen bu modelin Erzurum'da uygulanması için İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile tam bir uyum içerisinde hareket ediyoruz. Yapılan görüşmeler sonucunda, sanayimizin beklentilerini karşılayacak ve gençlerimize doğrudan istihdam kapısı açacak olan protokolün hayata geçirilmesi kararını aldık. Bu adım, şehrimizin sanayi dönüşümü için tarihi bir başlangıç teşkil edecektir." ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici de mesleki eğitim merkezleri ve teknik liselerin iş dünyasıyla entegrasyonunun, öğrencilerin kariyer planlaması ve yerel kalkınma için büyük bir fırsat olduğunu dile getirdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

