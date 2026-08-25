Haberler

Aziziye'de Öğrencilerden Tarımda Hasat Zamanı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum Aziziye'deki tarım lisesi öğrencileri, 650 dekarlık arazide yerli Odesca buğdayının hasadına başladı. Vali Baruş, kurak araziye rağmen dekarda 400 kilogram verim beklediklerini, tarım ve hayvancılığın önemini vurgulayarak öğrencilere destek sözü verdi.

Erzurum'un Aziziye ilçesinde lise öğrencilerinin uygulamalı tarım eğitimi aldığı 650 dekarlık arazide hasat başladı.

Lise öğrencilerinin tarım ve hayvancılığı uygulamalı olarak öğrendiği Aziziye Yavuz Selim Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin arazisinin 650 dekarına ekilen yerli tohum Odesca türü buğdayın hasadı yapıldı.

Biçerdöver kullanarak hasada katılan Vali Aydın Baruş, yaptığı açıklamada, bereketli bir sezon geçirilmesi temennisinde bulundu.

Baruş, lisenin 850 dekar uygulama alanına sahip olduğunu belirterek "Bu yıl 650 dekarına yerli tohum Odesca türü buğday ekildi. Bu yıl maşallah verim de iyi, kurak arazi olmasına ve sulanmamasına rağmen dekar başına yaklaşık 400 kilogram verim bekliyoruz." dedi.

Okulda 3 bölümde 333 öğrencinin eğitim gördüğünü ifade eden Baruş, şöyle konuştu:

"Okulumuz bizim için çok önemli çünkü Erzurum tarım ve hayvancılık açısından Türkiye'nin önemli illerinden birisi. Tarım sahamız ve hayvancılık için meralarımız çok geniş. İlimizin yaklaşık yüzde 60'ı meralardan oluşuyor. Genellikle köylerden gelen çiftçi ailelerin çocukları eğitim görüyorlar, tarımı tekniğe uygun şekilde teknolojiden yararlanarak öğreniyorlar. Okulumuza her türlü desteği vereceğiz, yeter ki öğrencilerimiz, ülkemiz ekonomisinin bel kemiğini oluşturan tarım ve hayvancılık konusunda gerekli eğitimi alsınlar ve ailelerinin geçimine katkıda bulunsunlar. Çünkü topraklarımızı terk edersek, memleketimizin beslenmesi için yabancı kaynaklara ihtiyacımız olacak, bunu kesinlikle istemiyoruz. Türkiye, tarım ve hayvancılıkta kendisine yeten bir ülke."

Baruş, toprağın verimliliğine ve biyolojik çeşitliliğe zarar veren anız yakma konusunda da uyarılarda bulundu.

Kaynak: AA
Devletin malına çökmeye çalışan haramiler! Rezil diyaloglar ortaya saçıldı

Devletin malına çökmeye çalışan haramilerin rezil diyalogları
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Manifest Lidya'nın filtresiz doğal hali sosyal medyayı ikiye böldü

Manifest Lidya'nın filtresiz doğal hali olay oldu

Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu açıklaması geldi

Ve beklenen o açıklama geldi

Mehmet Ali Erbil'in son hali dikkat çekti! Aldığı kilolar gözden kaçmadı

Mehmet Ali Erbil'in son hali hayranlarını üzdü
Yıldız isimler yok! İşte Fenerbahçe'nin kader maçının kamp kadrosu

İşte Fenerbahçe'nin kader maçının kamp kadrosu
Ölüm Vadisi'nde facia: Aracı çamura saplanan turist sıcaktan öldü

Ölüm Vadisi'nde facia: Aracı çamura saplanan turist ölü bulundu
Ahmet Çakar, Abdülkerim Durmaz'ı tokatladı

Koca koca adamların yaptığına bakın
Günlerdir kayıp olarak aranan 15 yaşındaki Selin bulundu

4 gündür kayıp olarak aranan Selin'den haber var