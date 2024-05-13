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Erzurum'da KOBİ'lere Dijital Dönüşüm Süreçleri Konuşuldu

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Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıda, Kamu-Üniversite ve Sanayi işbirliği çerçevesinde KOBİ'lere yönelik 'Dijital Dönüşüm' süreçleri, Teknoloji Geliştirme Merkezleri (TEKMER) ve AR-GE Merkezlerinin kurulması gibi Erzurum için önem arz eden konular ele alındı.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ETSO) düzenlenen toplantıda, Kamu-Üniversite ve Sanayi işbirliği çerçevesinde KOBİ'lere yönelik 'Dijital Dönüşüm' süreçleri, Teknoloji Geliştirme Merkezleri (TEKMER) ve AR-GE Merkezlerinin kurulması gibi Erzurum için önem arz eden konular ele alındı.

ETSO Yönetim Kurulu Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mustafa Küçükler, ETSO Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Karakaya, TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu Başkanı İsmail Suci, TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Kübra Alioğulları, ATA Teknokent Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Yakup Uzun ile Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ve ETSO'nun ilgili personeli katıldı.

Toplantıda konuşan Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mustafa Küçükler, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından yazılan ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (KUDAKA) 2023 yılı 4. Dönem Teknik Destek Programı kapsamında kabul edilerek destek alan, 'İmalat Sanayi Dijital Dönüşüm Check-Up Çalışması Projesi'yle ilgili bilgi verdi.

Küçükler, proje kapsamında sağlanan danışmanlık hizmetiyle; Erzurum'da imalat sanayinde faaliyet gösteren işletmelerin dijital dönüşüm sürecine ilişkin ihtiyaçlarının tespit edilmesi, işletmelerin dijital olgunluk seviyelerinin belirlenmesi, kurumsallaşma ve beşeri kapasitelerinin geliştirilmesi konularında bu işletmelere yetkinlik kazandırılmasının hedeflendiğini söyledi.

Erzurum'da faaliyet gösteren önde gelen sektörlerden seçilen 5 öncü işletmeye proje süresince danışmanlık hizmeti verilerek sürecin tamamlandığını anlatan Küçükler, nihai raporların işletme sahipleri ile ilgili kamu, kurum ve kuruluşlarının hizmetine sunulduğunu ifade etti.

ETSO olarak, 2023-2026 yıllarını kapsayan Stratejik Plandaki hedefler çerçevesinde faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten ETSO Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Karakaya da, 'Endüstri ve Ticaret Ekosisteminin İyileştirilmesine Katkıda Bulunmak' stratejik amacı doğrultusunda, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün projesiyle ilgili devam eden süreçte firmaların gerek 'Dijital Olgunluk' düzeyleri gerekse AR-GE kapasiteleri ve kurumsallaşma düzeylerinin artırılması için işbirliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Toplantının ardından Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mustafa Küçükler ve diğer katılımcılar ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın'ı ziyaret ederek, yürütülen proje ve yapılan çalışmalarla ilgili bilgi paylaştılar. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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