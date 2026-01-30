ASKON'dan ETSO ve ETB'de 'Ekonomik işbirliği' zirvesi

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan, Yönetim Kurulu Üyeleri Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın'ı, Erzurum Ticaret Borsası Başkan Hakan Oral'ı ziyaret ederek nitelikli üretim, katma değerli mahsul ve yerelden güç alan kalkınma vizyonu üzerine verimli istişareler görüşüldü.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan ve Yönetim Kurulu Üyeleri Başkan Özakalın'ı ziyaret kapsamında gerçekleşen görüşmede, kentin üretim vizyonuna ivme kazandıracak stratejik hamleler ele alındı. Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan, kentin üretim vizyonuna ivme kazandıracak stratejik hamleler ele alındı. Nezaket ziyaretinde iş dünyası temsilcileri arasındaki koordinasyonun önemine vurgu yapıldı. Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleşen toplantının ana gündemini, yatırım talepleri ve bölgesel kalkınma projeleri oluşturdu.

"Sanayi güçlenirse Erzurum büyür, İstihdam artarsa şehir nefes alır."

Beraberinde ASKON Şube Başkan Yardımcıları Gürbüz Keleş, Selami Atiş, Ufuk Demir, Yakup Şoraklı, Fatih Güneyin ve Emre Yazıcıoğlu ile birlikte; Erzurum'un sürdürülebilir kalkınması, üretim gücü, sanayi vizyonu ve istihdam potansiyeli üzerine ufuk açıcı bir istişare gerçekleştirdiklerini ifade eden ASKON Şube Başkanı Yavuz Selim Turan,"Biz inanıyoruz ki; Sanayi güçlenirse Erzurum büyür,İstihdam artarsa şehir nefes alır. ASKON olarak; Bugünü planlayan, yarını inşa eden bir anlayışla,ortak akılla, istişareyle ve alın teriyle Erzurum'un kalkınma yürüyüşüne katkı sunmaya kararlıyız." Diye konuştu.

Yapılan görüşmede Başkan Özakalın, ASKON Şube Başkanı Yavuz Selim Turan'a Yönetim Kurulu Üyelerine Teşekkür ederek, Erzurum'un sanayi altyapısındaki son durum detaylıca ele alındı. Şehrin üretim üssü olma hedefine büyük katkı sağlayan 2. Organize Sanayi Bölgesi (2. OSB) ile ilgili verileri paylaşan Ticaret Odası Başkanı Saim Özakalın, yatırımcı ilgisinin artarak devam ettiğini ifade ederek,2. OSB'de tahsis süreci tamamlanan alanların haricinde, şu an itibarıyla 300'e yakın firmanın ve yatırımcının başvuruda bulunduğunu bu yoğun talebin, Erzurum'un yatırım cazibesini kanıtladığına dikkat çekti.

ETSO Başkanı Saim Özakalın ve ASKON Şube Başkanı Yavuz Selim Turan Başkanlığındaki heyetlerin yapılan istişarelerinde Erzurum 2. OSB genişleme sahaları ve altyapı projeksiyonları. Zengezur Koridoru, Lojistik avantajlar ve dış ticarete sunacağı yeni olanaklar, ekonomik gelişim konuları, Erzurum'un ticari hayatına ivme kazandıracak stratejileri, şehirde katma değerli üretimi artıracak ortak çalışma alanları, kalkınma hedefleri doğrultusunda kurumlar arası iş birliğinin güçlenerek devam etmesi temennisinde bulunuldu.

Başkan Oral, 'Tarım ve Hayvancılıkta Verimlilik Artsın'

İkinci ziyaretini Erzurum Ticaret Borsasına gerçekleştiren ASKON Heyeti, Erzurum Ticaret Borsası Başkan Hakan Oral'ı ziyaret etti. Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Oral, şehrin ekonomik alanındaki görüş alış verişinde bulundu.

Erzurum'un sahip olduğu doğal kaynaklar, coğrafi konumu ve kültürel zenginlikleriyle bölgesel bir üretim ve ticaret merkezi olma potansiyeline dikkat çekti. Başkan Oral, özellikle tarım ve hayvancılık sektörlerinde verimliliğin artırılması gerektiğini ifade ederek, 'Erzurum'un sahip olduğu gastronomi kültürünün ve turizm değerlerinin hem ekonomik hem de kültürel açıdan büyük bir fırsat sunduğunu belirten Başkan Oral, "Erzurum, tarihinden aldığı güçle bir turizm ve gastronomi kentidir. Bu potansiyelin daha etkin kullanılması için devlet destekleri ve özel sektör yatırımları artırılmalıdır." diye konuştu.

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan ise şehir ekonomisinin büyümesi ve sürdürülebilir hale gelmesi için kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında güçlü bir iş birliği yapılması gerektiğini belirterek,"ASKON Erzurum Şubesi olarak Erzurum'un geleceğini birlikte inşa etmek için üretmek, paylaşmak ve iş birliği yapmak adına mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Başkan Turan, ziyaret anısına ETSO Başkanı Özakalın ile ETB Başkanı Oral'a 'ASKON' tabak hediye etti. - ERZURUM