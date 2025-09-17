Erzurum'da kadın istihdamına pozitif ayrımcılık için destek

Erzurum'da 30 firmayla kadın istihdamına pozitif ayrımcılık sunacak projenin protokolü imzalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından hayata geçirilen İş-Pozitif kapsamında Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ETSO) Pozitif Ayrımcılıkla Artırma Programı'nın (KİPAP) protokolü imzalandı.

Kentteki 30 firma ile yapılan protokolde, kadınlar iş yerlerinde gözlemlenip eğitim alabilecek, işverenler ihtiyaç duydukları nitelikli kadın iş gücünü yetiştirebilecek ve kadın katılımcılar, işverenler tarafından seçilebilecek veya kurumdan talep edilebilecek.

En fazla 3 ay sürecek programda, her kadın çalışan için aylık 32 bin 500 lira prim, vergi ve ücret ile çocuk sahibi çalışanlara aylık 10 bin lira bakım desteği de verilecek.

İmza törenine katılan Vali Mustafa Çiftçi, geçen yıldan bu yana Erzurum'un nüfusunun 5 bin kişi azaldığını belirterek, "Bu gidişat devam ederse Türkiye İstatistik Kurumunun nüfus projeksiyonlarına göre 2030 yılına kadar bu düşüş trendinin süreceği öngörülmektedir. Bu durumun en önemli sebeplerinden biri istihdamla ilgili sorunlarımızdır. İnsanların doğup büyüdükleri şehirde kalabilmeleri için iş imkanları kritik rol oynamaktadır. Bu noktada özellikle kadınlarımız için uygulanan pozitif ayrımcılık önemli fırsatlar sunmaktadır. Hanım kardeşlerimiz bu teşviklerden faydalanabilirler. Kısa sürede bir meslek edinmek ve çalışma hayatına katılmak mümkündür." ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda işveren açısından herhangi bir maliyetin söz konusu olmadığını ifade eden Çiftçi, devletin bu konuda önemli teşvikler sağladığını vurguladı.

Çiftçi, tüm işverenleri bu imkanlardan faydalanmaya davet ederek, projenin kadınlara, işverenlere ve ile hayırlı sonuçlar doğurmasını diledi.

İmza protokolüne, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Abdulkadir Mutlu, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Özakalın, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Erzurum Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Kübra Alioğulları ve çok sayıda işveren ile kadın çalışanlar katıldı.