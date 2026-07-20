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Erzurum'da Haziran ayında 4 bin 539 motorlu kara taşıtı devri yapıldı

Erzurum'da Haziran ayında 4 bin 539 motorlu kara taşıtı devri yapıldı
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TÜİK verilerine göre Erzurum'da Haziran 2026'da 4 bin 539 motorlu kara taşıtı devredildi. En fazla otomobil devri yapılırken, Türkiye genelinde 941 bin 964 taşıt devri gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Haziran 2026 döneminde Erzurum'da toplam 4 bin 539 motorlu kara taşıtının devri gerçekleştirildi. Kentte en fazla devir işlemi otomobilde yapıldı.

TÜİK Motorlu Kara Taşıtları Devir İstatistiklerine göre Erzurum'da Haziran ayında devri yapılan 4 bin 539 taşıtın 2 bin 834'ünü otomobil oluşturdu. Otomobili 927 kamyonet, 351 traktör ve 229 motosiklet takip etti.

Kentte aynı dönemde 113 kamyon, 66 minibüs, 17 otobüs ve 2 özel amaçlı taşıtın da devir işlemi yapıldı.

Türkiye genelinde 941 bin 964 taşıt devri yapıldı

Türkiye genelinde ise Haziran ayında toplam 941 bin 964 motorlu kara taşıtının devri gerçekleştirildi.

Devri yapılan taşıtların 608 bin 484'ünü otomobil oluştururken, 135 bin 936 kamyonet, 128 bin 987 motosiklet, 29 bin 949 traktör, 18 bin 906 kamyon, 14 bin 181 minibüs, 3 bin 635 otobüs ve bin 886 özel amaçlı taşıtın devir işlemi yapıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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