TÜRKPATENT'in verilerine göre, Erzurum'da Haziran ayında 24 marka başvurusu yapıldı. Bu yılın ilk 6 ayında ise toplamda 151 marka başvurusu gerçekleşti. Erzurum, marka başvuru sayısı yüksekliği bakımından ülke illeri sıralamasında 49. sırada yer aldı.

TÜRKPATENT Haziran ayı iler marka başvuru dağılımını paylaştı. Erzurum'dan Haziran ayında 24, bu yılın ilk 6 ayında ise 151 marka başvurusunun yapıldığı bildirildi. Erzurum marka başvuru sayısı yüksekliği bazında ülke illeri sıralamasında 49, Bölge illeri sıralamasında ise Malatya, Elazığ ve Van'ın ardından 4'üncü sırayı aldı.

Haziran Ayı Verileri

Verilere göre Haziran ayında Erzurum'dan 24, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinden 62, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi illerinden 85, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden 220, ülkeden ise 11 bin 846 marka başvurusu yapıldı. İlin başvuru sayısı KUDAKA Bölgesinde yüzde 39, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 28,23, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 11'lik pay edindi.

Ocak - Haziran 2023 Verileri

TÜRKPATENT verilerine göre, bu yılın ilk altı ayında Erzurum'dan 151, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinden 266, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi illerinden 381, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden bin 147, ülke illeri toplamında ise 76 bin 715 marka başvurusu yapıldı.

Erzurum'un Marka Başvuru Payı

TÜRKPATENT verileri üzerinden DOSİAD tarafından yapılan hesaplamalara göre, İlin 6 aylık marka başvuru sayısı KUDAKA Bölgesinde yüzde 56,76, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 39,63, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 13,16, ülkede ise yüzde 0.19 oranında pay gösterdi

Aylık Dağılım

Verilere göre bu yılın ilk 6 ayı kaydında Erzurum'dan Ocak ayında 26,Şubat ayında 19, Mart ayında 25, Nisan ayında 30, Mayıs ayında 28, Haziran ayında 24; Doğu Anadolu Bölgesinden de Ocak ayında 224,Şubat ayında 132, Mart ayında 191, Nisan ayında 172, Mayıs ayında 209, Haziran'da 220 marka başvurusu kaydedildi.

Bölge İlleri Başvuru Dağılımı

TÜRKPATENT verilerine göre, yılın ilk 6 ayında Bölge illeri, Malatya'dan 230, Elazığ'dan 216, Van'dan 187, Erzurum'dan 151, Ağrı'dan 41, Erzincan'dan 106, Kars'tan 40, Bitlis'ten 41, Muş'tan 25, Bingöl'den 43, Iğdır'dan 26, Ardahan'dan 8, Hakkari'den 13, Tunceli'den 20 marka başvurusu kaydedildi.

Erzurum 45'inci Sırada

Erzurum bu yılın ilk 5 ayında marka başvuru sayısı yüksekliği bakımından 45'inci sırayı aldı. Ülkede marka başvurusunun en yüksek olduğu iller; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Gaziantep, Kocaeli, Adana, Kayseri, Mersin, Muğla, Denizli, Sakarya, Eskişehir, Aydın, Balıkesir, Samsun, Manisa, Şanlıurfa, Tekirdağ, Hatay, Diyarbakır, Trabzon, Çanakkale, Afyon, Ordu, Kahramanmaraş, Isparta, Sivas, Mardin, Düzce, Malatya, Edirne, Rize, Elazığ, Çorum, Nevşehir, Yalova, Kütahya, Aksaray, Van, Karaman, Bolu, Batman, Zonguldak, Kırklareli, Uşak, Erzurum, Niğde olarak bildirildi. - ERZURUM