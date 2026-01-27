İşte Erzurum'un çalışma hayatı karnesi

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun son verilerine göre; Erzurum'da aktif sigortalı sayısı 188 bin 763 oldu.

SGK'ya prim ödeyen çalışanları kapsayan 4A grubu kapsamında Erzurum'da aktif sigortalı sayısı 120 bin 165 adet. 4A aynı zamanda bir iş yerinde sözleşmeli olarak çalışma durumu olan bireylerin çalışma alanını ifade ediyor. Erzurum'da 4B sistemi eski adıyla Bağ-Kur aktif sigortalı sayısı ise 26 bin 320 adet olarak kayıtlara geçti. Emekli Sandığı, SGK'ya dahil olduktan sonra 4C adını aldı. 4C sistemi yani devlet memuru olarak hizmet eden kadrolu çalışanları kapsayan grupta ise 42 bin 278 kişi var. Tarım ve hayvancılıkta ülkemizin önemli bir potansiyeline ve de varlığına sahip olan Erzurum tarım sigortası kapsamında 11 bin 983 kişi var.

SGK verilerine göre; Erzurum'da 777 muhtar aktif sigortalı görünürken, stajyer ve kursiyerler kapsamında 14 bin 652 ve 3 bin 359 çırak bulunuyor. Erzurum'da toplam 11 bin 834 kayıtlı işyeri bulunuyor. Bunlardan 891 kamuya ait. Erzurum'da özel işyeri 10 bin 943 olarak açıklandı.