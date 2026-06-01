İşte Erzurum'da ilk çeyrekte inşaat izinleri

Erzurum'da 2026 yılının ilk çeyreğindeki yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi rakamları belli oldu.

Ülkemizde yapı ruhsatı verilen binaların yüzölçümü yüzde 26,1 arttı. Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2026 yılı I. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 19,6, daire sayısı yüzde 37,0 ve yüzölçümü yüzde 26,1 arttı.

Erzurum'da 2026 yılının ilk çeyreğinde bin 351 yapı ruhsatı verilirken, 586 yapı kullanma izin belgesi verildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı