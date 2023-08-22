Erzurum'da 10 Bin Dönüm Araziyi Sulayacak Gölet Tamamlandı
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Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Toprakkale Mahallesi'nde 10 bin dönüm kıraç araziyi sulayacak olan göletin yapımı tamamlandı. Gölet sayesinde kıraç araziler sulanacak, köy deresinden su eksilmeyecek.
10 bin dönüm kıraç arazi suya kavuşacak
Oltu Toprakkale Göleti tamamlandı
ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Toprakkale Mahallesi'nde 10 bin dönüm kıraç araziyi sulayacak olan göletin yapımında son aşamaya gelindi.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin Ocak ayında başladıkları Toprakkale Mahallesi Sulama Göleti tamamlandı. Gölet sayesinde kıraç araziler sulanacak, köy deresinden su eksilmeyecek.
Oltu Toprakkale Mahalle Muhtarı Gani Eken, "Bu gölet Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen tarafından yapıldı. Şu an göletimiz bitmiş durumda. Ayrıca boru projemiz de yapıldı. Bundan sonra hiç bir arazimiz susuz kalmayacaktır. Yıllardır su ulaşmayan arazilerimize boru sistemi ile su anında ulaşacaktır. Buradan gurbetteki köylülerime sesleniyorum, gelip arazilerini ekip biçebilirler. Bu gölet sayesinde köyümüz çok daha güzel olacak. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi.