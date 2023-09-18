Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Tekman'da yeni grup yolunu tamamladı

Erzurum şehir merkezini yeni ulaşım ağlarıyla donatan Erzurum Büyükşehir Belediyesi, aynı performansı ilçeler için de sergiliyor.

İlçe merkezlerinde olduğu gibi grup yollarını da baştan aşağı yenileyen Büyükşehir Belediyesi, kırsalda da ulaşıma konfor ve kalite kazandırıyor. Büyükşehir'in ekipleri bu kez Tekman'da yeni bir grup yolunu daha tamamlayarak bölgenin ulaşım aksını güçlendirdi. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Tekman Koçyayla ve Kalaycı Grup Yolu'muz ilçemiz ve şehrimize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi. Türkiye'nin son 21 yıl içerisinde özellikle ulaşım alanında da çok büyük ilerlemeler kaydettiğinin altını çizen Başkan Sekmen, "Hükümetimiz ülkemizin dört bir yanını nasıl ki ulaşım ağlarıyla örüyorsa, biz de aynı seferberliği Erzurum'da sürdürüyoruz. Şehrimizin merkezine kazandırdığımız yeni ulaşım ağları gibi, ilçelerimizin bu alandaki eksikliklerini gidermek için de elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu. Birçok ilçeye yeni yollar kazandırmak suretiyle ulaşım olanaklarını çoğalttıklarını anımsatan Sekmen, bunun yanında mevcut ağları da yenileyerek yollara kalite ve konfor kazandırdıklarını ifade etti.

"Grup yollarını baştan aşağı yeniledik"

İlçelerde özellikle yoğunlaştıkları alanın grup yolları olduğunu vurgulayan Başkan Mehmet Sekmen, "Birçok ilçemizde grup yollarını baştan aşağı yeniledik, yeni bağlantı yolları oluşturduk. Bu çerçevede Tekman ilçemizde daha önce yeni grup yollarını tamamlamış ve halkımızın istifadesine sunmuştuk. Şimdi de, 7 kilometrelik Koçyayla ve Kalaycı mahallelerimizi birbirine bağlayacak olan grup yolunu tamamladık. Bölgede yeni yol çalışmalarını da tamamlayacak ve kırsaldaki ulaşım imkanlarını çok daha nitelikli hale getirmiş olacağız. Tekmanlı hemşerilerimize yeni grup yolumuz hayırlı ve uğurlu olsun" kaydını düştü. - ERZURUM