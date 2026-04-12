Erzurum'da 2026'da üreticilere verilecek tarımsal destek 3 milyarı aşacak

Erzurum'da tarımsal destek kapsamında 2026 yılında üreticilere 3 milyar lira destek sağlanacağı bildirildi.

Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Erzurum Valisi Aydın Baruş, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, kentin tarım ve hayvancılık alanındaki mevcut durumu ile yürütülen faaliyetlere ilişkin kapsamlı sunum yaparak Baruş'a yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Sunumda, 4 milyon 215 bin 315 dekarlık tarım alanında üretim yapılan Erzurum'un 61 coğrafi işaretli ürünle Türkiye'de 3. sırada yer aldığı belirtilerek, büyükbaş hayvan varlığında Türkiye'de 3. sırada bulunan Erzurum'da, 2025 yılı itibarıyla 118 bin 379 büyükbaş ve 255 bin 552 küçükbaş hayvan sevk edildiği kaydedildi.

Tarımsal desteklemeler kapsamında 2025 yılında üreticilere 1,6 milyar lira ödeme yapıldığı vurgulanan sunumda, şu bilgilere yer verildi:

"Tarımsal destekler kapsamında Erzurum'da 2026 yılında 2,2 milyar lira destek sağlanması ve toplam destek miktarının 3 milyarı aşması bekleniyor. Ayrıca hayvan sağlığı çalışmaları kapsamında yaklaşık 3,2 milyon doz aşı uygulandı. Tarımsal üretimi artırmaya yönelik projeler kapsamında 2025 yılında nohut, fasulye ve sebze üretimine destek sağlandı. 2026 yılında ise 2 milyon 500 bin lira bütçe ile nohut, 720 bin lira bütçe ile mercimek üretimi desteklenecek, ayrıca sebze fidesi, sera naylonu ve organik tarım destekleri sürdürülecek."

Hayvancılık ve kırsal kalkınma projeleri kapsamında, 134 asil ve 174 yedek olmak üzere toplamda 308 üreticinin hak kazandığı, mera ıslahı, sıvat kurulumu ve altyapı çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Baruş, Erzurum'da tarım ve hayvancılık sektörünün güçlendirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.