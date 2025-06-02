Erzincan Tulum Peyniri'ne AB Coğrafi İşaret Tescili

Erzincan Tulum Peyniri'nin Avrupa Birliği (AB) Coğrafi İşaret Tescil Belgesi'ni almasının ardından belge teslim töreni gerçekleştirildi.

AB Komisyonu tarafından 27 Mayıs 2025'de Erzincan tulum peynirinin coğrafi işaretle tescil edilmesi sürecinin tamamlanmasının ardından Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası'nda belge teslim töreni gerçekleştirildi.

Törende konuşan Vali Hamza Aydoğdu, Erzincan'ın tulum peyniri ile anılan bir kent olduğunu söyledi.

Türkiye'de 32 ürünün Avrupa Birliği tescili aldığını hatırlatan Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Erzincan Tulum Peyniri'nin Avrupa Birliği Tescili içeresinde 32 ürün arasında yer alması gurur verici. Bundan sonra Avrupa Birliği'nde 450-500 milyona yakın insan, Avrupa Birliği tescili almış ürünlere girdiğinde Erzincan'ın da ismini görecek. Bu, ülkemizin ve Erzincan'ın marka değeri açısından çok değerli ve kıymetli. İnşallah Erzincan Tulum Peyniri ile birlikte diğer ürünlerimiz de sırasıyla Avrupa Birliği tescili alır. Tulum peynirimiz standartları ile ve içindeki maddelerle evrensel bir yiyecek haline geliyor. Bir evrensellik kazanmış oluyor. Bu ürünün marka değerine kavuşması, Erzincan'ın marka değerinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Avrupa'da ve Dünyada tanınması için atılmış önemli bir adım. Şehrimiz adına emeği geçen herkese teşekkür ederim."

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, alınan tescil belgesi ile çok büyük bir başarıya imza atıldığına değinerek, "Erzincan dünyaya açıldıkça, ürünlerinin kıymeti bilindikçe gelişmeye daha namzet bir il olacak. Onun için ben başta sayın valimin himayelerinde bu yapılan iş ve işlemlerin Erzincan'ımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu ise lezzetiyle adından söz ettiren Erzincan Tulum Peyniri, Avrupa Birliği nezdinde coğrafi işaret tescilini aldığını anımsattı.

Alınan tescilin, sadece bir belgeden ibaret olmadığını, aynı zamanda kadim geleneklerinin, doğallığın ve kalitesinin uluslararası arenada tanınmış olduğunu ifade eden Tanoğlu, "Erzincan Tulum Peyniri artık sadece Türkiye'de değil, Avrupa'nın da koruma altına aldığı, tanıdığı bir ürün haline gelmiştir. Bu başarı sadece üreticilerimiz için değil, aynı zamanda bölgesel kalkınma, kırsal istihdam ve tarımsal üretimin devamı için de çok değerli bir adımdır. Bundan sonraki adımımız, Türkiye genelinde Erzincan Tulum Peyniri adı altında üretim yapan taklitlerin önüne geçmek olacaktır." diye konuştu.

AB Komisyonu Coğrafi İşaretler, Uluslararası Marka ve Patent Danışmanı Huriye Özener Kayabaşı da yalnızca bir peyniri değil, bir emeği, geleneği ve halkın sesini konuşmak üzere bir araya geldiklerini belirterek, Erzincan Tulum Peyniri'ne ilişkin Avrupa Birliği Komisyonu nezdinde yapılan başvurunun, titizlikle yürütülen uzun soluklu bir hazırlık sürecinin ardından resmen tescillendiğini söyledi.