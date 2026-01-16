Haberler

Erzincan Toplu Sera Bölgesi'nde üretim şubat sonunda başlayacak

Güncelleme:
Erzincan Toplu Sera Bölgesi'nde üretimin şubat ayı sonunda başlaması planlanıyor. Seracılar, sezon öncesinde Vali Yardımcısı ve Tarım İl Müdürü ile bir araya gelerek üretim süreci ve planlanan çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Erzincan Toplu Sera Bölgesi'nde üretimin şubat ayı sonunda başlaması planlanıyor.

Üretime hazırlanan seracılar, sezon öncesinde Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın ve Tarım İl Müdürü Alper Koçaker ile bir araya geldi. Toplantıda üretim süreci, yol haritası ve planlanan çalışmalar değerlendirildi.

Toplu Sera Bölgesi ile Erzincan'da modern seracılığın geliştirilmesi, tarımsal üretim ve istihdamın artırılması hedefleniyor. - ERZİNCAN

