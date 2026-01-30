Haberler

Norveç'ten gelen deriler Erzincan'da gelenekle buluşuyor

Norveç'ten gelen deriler Erzincan'da gelenekle buluşuyor
Erzincan'da üretilen özel koyun derilerinden hazırlanan deri tulumlar, Türkiye'deki peynir üreticilerine ulaştırılarak yerel ekonomiye katkı sağlıyor. Norveç'ten ithal edilen deriler, modern tesislerde işlenerek geleneksel peynir kültürünün yaşatılmasına yardımcı oluyor.

Erzincan'da üretilen ve Norveç'ten ithal edilen özel koyun derilerinden hazırlanan deri tulumlar, Türkiye'nin dört bir yanındaki peynir üreticilerine ulaştırılarak hem geleneksel üretimi destekliyor hem de şehir ekonomisine katkı sağlıyor.

Türkiye'de sadece iki ilde üretimi yapılan deri tulumların önemli bir kısmı Erzincan'da hazırlanıyor. Yüzyıllardır süregelen tulum peyniri geleneğinin yaşatıldığı kentte, Norveç'ten getirilen doğal beyaz koyun derileri, modern tesislerde işlenerek peynir üretiminde kullanılmaya hazır hale getiriliyor.

Erzincan'daki deri işleme tesislerinde özenle hazırlanan tulumlar; başta Erzincan tulum peyniri olmak üzere Çorum, Erzurum, Tunceli, Elazığ, Malatya, Van, Bingöl, İstanbul, Mardin ve Adana gibi birçok ildeki peynir üreticilerine gönderiliyor. Ürünler, peynirin doğal koşullarda olgunlaşmasına katkı sağlarken, Erzincan ekonomisine de doğrudan gelir kazandırıyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan işletme sahibi Onur Eraslan, deri tulumların üretim sürecini şu sözlerle anlattı:

"Derilerimizin yolculuğu Norveç'ten başlıyor. Dünyanın en doğal beyaz koyun derilerini getiriyoruz. Erzincan'da önce uzun tüylerinden arındırıyoruz, ardından pres makinelerinde istenilen ebatlarda kesiyoruz. Dinlendirme ve mayalama sürecinden sonra özel makinelerde dikiş işlemi yapılıyor. Kalite kontrolden geçen tulumlarımız paketlenerek müşterilerimize gönderiliyor."

Geleneksel yöntemlerin modern teknolojiyle birleştiği üretim süreci sayesinde Erzincan, tulum peyniri kültürünü yaşatırken Türkiye genelindeki peynir üretimine de önemli katkı sunmaya devam ediyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
