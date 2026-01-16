Haberler

Tanoğlu: "Erzincan'da nöbetçi noter uygulaması başlamalıdır"

Tanoğlu: 'Erzincan'da nöbetçi noter uygulaması başlamalıdır'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Tanoğlu, üyelerden gelen yoğun talep üzerine nöbetçi noter uygulamasının bir ihtiyaç haline geldiğini belirtti. Acil noter hizmetlerine erişimde yaşanan aksaklıkların ticari hayatı olumsuz etkilediğini vurguladı.

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Tanoğlu, iş dünyasından gelen nöbetçi noter talebinin artık bir beklenti değil, zorunlu bir ihtiyaç olduğunu açıkladı.

Tanoğlu, son dönemde oda üyelerinden yoğun şekilde gelen nöbetçi noter uygulamasına ilişkin talep ve beklentiler hakkında kamuoyunu bilgilendiren kapsamlı bir açıklama yaptı.

Tanoğlu açıklamasında "Son dönemde üyelerimizden yoğun şekilde tarafımıza iletilen nöbetçi noter uygulamasına ilişkin talep ve beklentiler hakkında kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur.

Üyelerimiz, ticari hayatın doğal akışı içerisinde hafta sonları da acil noter işlemleriyle karşı karşıya kalmaktadır. Özellikle sözleşmeler, vekaletnameler, satış ve devir işlemleri gibi ticari hayatın vazgeçilmez unsurları olan noter hizmetlerine erişimde yaşanan aksaklıklar zaman kaybına, ekonomik mağduriyetlere ve iş süreçlerinin yavaşlamasına neden olmaktadır. Üyelerimizin ortak talebi haline gelen nöbetçi noter uygulamasının ilimizde de hayata geçirilmesi, artık bir beklenti değil, açık bir ihtiyaçtır.

Bu çerçevede, üyelerimizden gelen talepler Odamız tarafından titizlikle değerlendirilmiş, mevcut durumun ticari hayat üzerindeki etkileri somut veriler ve örneklerle ortaya konulmuştur. Odamız, bu önemli talebi, üst kuruluşumuz olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile ilgili kurum ve mercilere resmi yazışmalar yoluyla iletmiştir ve takip etmektedir.

Şunun özellikle altını çizmek isterim; Bizler, masa başından değil, sahadan gelen sesle hareket ediyoruz. Üyelerimizin işini kolaylaştırmayan, ticari hayatı zorlaştıran her uygulama bizim için çözülmesi gereken bir konudur. Nöbetçi noter uygulaması da bu kapsamda ele aldığımız ve takipçisi olduğumuz önemli başlıklardan biridir.

Bu süreçte, üyelerimizin yanında olmaya, taleplerini savunmaya ve gelişmeler hakkında kamuoyunu şeffaf şekilde bilgilendirmeye devam edeceğimizi bir kez daha vurgulamak isterim." dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı? Yusuf Tekin'den çok konuşulan iddiaya yanıt

Bakan Tekin'den tartışma yaratan "Atatürk" iddiasına yanıt
İngiliz basını: Türkiye'nin hamlesi Trump'ı İran'a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi

Dünya rahat bir nefes aldı! Herkes Türkiye'nin bu hamlesini konuşuyor
Ara tatiller kalkıyor mu? Bakan Tekin, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren konuya açıklık getirdi

Velilerin en merak ettiği soru Bakan Tekin'e soruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TBMM'deki istismar skandalında ilk duruşma: Boşluğuma geldi

TBMM'deki istismar skandalında ilk duruşma! Savunması da rezalet
Infantino'nun maaşı olay oldu

Aldığı maaş olay oldu
Komşusu yüzünden evine gidemiyor! Video çekip isyan etti

Komşusu yüzünden evine gidemiyor! Video çekip isyan etti
İbrahim Tatlıses'in veliahtı olarak görülüyordu! Küçük İbo'nun konser verdiği yere bakın

İbrahim Tatlıses'in veliahtı deniyordu! Konser verdiği yere bakın
TBMM'deki istismar skandalında ilk duruşma: Boşluğuma geldi

TBMM'deki istismar skandalında ilk duruşma! Savunması da rezalet
PFDK, Süper Kupa'daki cezaları açıkladı! Galatasaray'a ağır fatura

Süper Kupa'nın faturası belli oldu! Galatasaray'a ağır ceza
N'Golo Kante'yi Fenerbahçe'nin eski yıldızı ikna etmiş

Kante'yi Fenerbahçe'nin eski yıldızı ikna etmiş