Erzincan'da Jeotermal Kaynakla Sebze Üretimi İçin Çalışmalara Başlandı

Erzincan'da devlet desteğiyle jeotermal kaynakla sebze üretimi için çalışmalara başlandı. Yatırımcı Baycan Sarısu tarafından hazırlanan termal sera projesiyle 120 bin metrekare alanda topraksız tarımla sebze üretimi yapılacak. Hedef, yatırımın 400 bin metrekareye çıkarılması ve bölge çiftçilerine örnek olmaktır.

Erzincan'da devlet desteğiyle 120 bin metrekare alanda jeotermal kaynakla sebze üretilmesi için çalışmalara başlandı.

Ekşisu bölgesindeki yüksek potansiyele sahip jeotermal kaynağın değerlendirilmesi amacıyla yatırımcı Baycan Sarısu, Valilik ve İl Özel İdaresinden aldığı ruhsatla uzun süre kaynak araştırması yaptı.

Geçen yıl 388 metre derinlikte 45 derece kaynağa ulaşan Sarısu, hazırladığı termal sera projesiyle Ziraat Bankasından kredi desteği aldı.

İlk etapta 120 bin metrekare alanda hayata geçirilen ve çalışmalara başlanan jeotermal seralarda, topraksız tarımla sebze üretilecek.

Yatırımın 400 bin metrekareye çıkarılması ve bölge çiftçilerine örnek olması amaçlanıyor.

Erzincan'da seracılık gelişiyor

Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, AA muhabirine, 2017'den bu yana bölgenin sebze üretiminde merkez olması için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Hem açık alanda hem de örtü altı sebze üretiminde önemli bir mesafe aldıklarını anlatan Şahin, şöyle konuştu:

"2017'de 92 dekar olan sera üretim alanı şu an itibarıyla 600 dekarı geçmiş durumda. Bu kapsamında gerek Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) projeleri gerekse kentte yapmış olduğumuz çeşitli projelerle seracılığın Erzincan merkez ve Üzümlü ilçesinde bir ivme kazanmasını sağladık. Yine aynı projeler kapsamında 2024'te 600 dekar sera varlığımızı inşallah 1.200-1.300 dönüme çıkarmak için çalışmalarımızı sürdürerek hedeflerimizi tutturmaya çalışacağız."

Şahin, bir yatırımcının jeotermal sera üretimi için girişimde bulunduğunu belirterek, "Kent merkezinin 10 kilometre doğusunda jeotermal kaynak araştırması yapan bir girişimcimiz, çalışmalar neticesinde belirli bir derecede jeotermal kaynağına ulaşmayı başardı. Kendisine bu kapsamda tahsis edilen 120 dekar araziyi jeotermal üretimin yapılacağı modern seralarla buluşturmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Jeotermal kaynakla yıl boyunca nerdeyse kesintisiz üretim yapılacağını anlatan Şahin, "Burada amaç jeotermal kaynakla 10 ay süresince sebze üretimi yapmak ve sera ile bitkilerin aynı zamanda ısınmasını sağlamak. Yine aynı bölgeyi organize sera bölgesi yapabilmek için jeotermal fizibilite çalışmaları da bu bölgede devam ediyor. Eğer bu proje tamamlanırsa, bölgemizde jeotermal kaynakla sera üretimi yapan söz sahibi illerden biri olmayı hedefliyoruz." dedi.

"65 dereceye kadar sıcak su bulacağımızı ön görüyoruz"

Yatırımcı Baycan Sarısu ise Erzincan Organize Sanayi Bölgesi'nde 2019'da sera üretimi üzerine bir fabrika kurduklarını anlattı.

Kentin jeotermal kaynaklar açısından son derece zengin olduğunu anlatan Sarısu, şunları kaydetti:

"Sıcak su kaynağı araştırması için Valilik ve İl Özel İdaresine 2020'de ruhsat başvurusunda bulunduk. İlk kazılarımızda 4 kuyu kazıdık, 4'ünde de başarısız sonuç elde ettik. Ancak biz tekrar azimle çalışmaya devam ettik ve sonunda 2022'de ilk suyumuzu 388 metre derinlikte 45 derecede bulduk. İleriki süreçte farklı kuyular da açacağız. Jeoloji mühendislerimizin yaptıkları tespitlere göre 65 dereceye kadar sıcak su bulacağımızı ön görüyoruz."

Bulunan sıcak suyun ardından bölgede 120 dönüm arazinin tahsisinin taraflarına yapıldığını aktaran Sarısu, "Aralık 15-20 gibi fideleri dikmeyi düşünüyoruz. Mart'a 2024'de ise sera yatırımlarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Erzincan'da yapacağımız sera yatırımı toplamda 400-450 dönüm topraksız tarım yatırımı olacak." ifadelerini kullandı.

Sarısu, seralarda dönüm başına 45-50 ton sebze üretimi yapmayı ve ilk etapta 80 kişiye istihdam sağlamayı planladıklarını aktardı.