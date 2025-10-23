Erzincan'da Hastalıktan Ari İşletme Ziyareti

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, hastalıktan ari işletme statüsü kazanan büyükbaş hayvancılık tesisinde incelemelerde bulundu.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, eşi Emine Aydoğdu, Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın, İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker ve protokol üyeleriyle birlikte, hastalıktan ari işletme statüsü kazanma sürecini başarıyla tamamlayan Yusuf Yılmaz'a ait 300 baş kapasiteli büyükbaş hayvancılık işletmesini ziyaret etti.

Vali Aydoğdu, ziyarette İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker ve işletme sahibi Yusuf Yılmaz'dan, yürütülen arilik çalışmaları ve üretim faaliyetleri hakkında detaylı bilgi verdi.

Vali Hamza Aydoğdu, Erzincan'da hayvancılığın gelişimine ve kaliteli üretimin önemine değinerek, "Devlet olarak her zaman üreticilerimizin ve kaliteli üretimin yanındayız. Yusuf Yılmaz'ın işletmesi, ilimiz için örnek teşkil eden bir başarı hikayesidir. Kendisini tebrik ediyor, bereketli kazançlar diliyorum." dedi.

Erzincan'ın verimli toprakları ve uygun iklim koşullarıyla hayvancılık açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Vali Aydoğdu, "İlimizde modern ve hastalıktan ari işletmelerin sayısını artırmak, hem ekonomimizi güçlendirecek hem de sağlıklı ve kaliteli hayvansal üretime katkı sağlayacaktır.

Normal bir işletmede doğan her dişi buzağıya 3 bin 600 TL destek verilirken, ari statüye sahip işletmelerde bu destek 7 bin 600 TL'ye çıkmaktadır. Ayrıca bu işletmeler sütlerini daha yüksek fiyattan satmakta ve yüzde 75'e varan makine-ekipman desteklerinden faydalanmaktadır.

Hem hayvan hem insan sağlığını korumak ve üreticinin gelirini artırmak için ari işletme sayısını çoğaltmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.