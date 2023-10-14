Erzincan'da çiftçilere yüzde 50 devlet destekli 349 ton tohumluk buğday dağıtıldı

Erzincan'da çiftçilere, "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" çerçevesinde yüzde 50 devlet destekli 349 ton tohumluk buğday dağıtıldı.

2021 yılında hayata geçen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) çerçevesinde, Güzlük Buğday Projesi ile Erzincan'da bin 300 çiftçiye 349 ton buğday tohumu dağıtıldı. Düzenlenen tohum dağıtım programına, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, il protokolü ve çiftçiler katıldı.

Düzenlenen program da konuşan AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, "Bugüne kadar bin 586 ton tohum dağıtıldı ve 1 milyon 551 adet sebze fidesi dağıtıldı. Bugün de 349 ton sertifikalı buğday tohumu dağıtacağız. Biliyorsunuz ki bir pandemi yaşadık ve ülkemizde çok büyük sıkıntılarla karşılaştık ama bizim çiftçilerimiz, Erzincanlı çiftçiler Cumhurbaşkanımızın davetine uyarak ekilmeyen yer bırakmadı. Bunun için teşekkür ediyoruz. Dünyaya örnek olan bir ülke olarak tarımda, hayvancılıkta ve diğer gıda maddelerinde Erzincan her şeyi yetiştiriyor ve halkımızın ihtiyaçlarını karşılıyor" dedi.

Erzincan'ın tarımsal kalkınmasına dair önemli bir projeyi hayata geçirmek için bir araya geldiklerini belirterek konuşmasına başlayan Vali Hamza Aydoğdu ise, "Tarım Alanlarının Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi, hem toprağımızın kıymetini anlamamız açısından hem de bilinçli bir ekim yapılması açısından çok önemli. Bu proje 81 ilde uygulansa da Erzincan'ın benzersiz bir toprak çeşitliliği var. Çünkü Erzincan, tarih boyunca tarıma dayalı bir ekonomiye sahip olmuş, bu topraklarda ekilen her tohum bereketle sonuçlanmıştır. TAKEP ile birlikte bu geleneği modern tarım yöntemleriyle birleştirerek Erzincan'ın tarımsal potansiyeli ortaya çıkacaktır. Bugüne kadar siz çiftçilerimize devletimiz binlerce ton destek vermiştir. Bu projeyle de 6 milyon TL değerinde ki 349 ton buğdayı bin 300 çiftçimize yüzde 50 hibeyle Tarım Bakanlığımız ayaklarınıza getiriyor. Sizin hizmetinize sunuyor. İnşallah bu proje Erzincan'ın daima yeşeren umutlarına, yükselen değerlerine katkı sağlayacak. Unutmayalım ki, toprağa atılan her tohum yarının umudunu, geleceğin bereketini simgeler" diye konuştu.

Çiftçilerden Vahap Yemlik kürsüden yaptığı konuşmada emeği geçen herkese teşekkür etti. Yapılan konuşmaların ardından çiftçilere buğday tohumları dağıtıldı. - ERZİNCAN