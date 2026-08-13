Hatay Valisi Masatlı, Erzin OSB'deki Altyapı Çalışmalarını İnceledi

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Erzin Organize Sanayi Bölgesi'nde ( Osb ) sürdürülen altyapı ve üstyapı çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Erzin OSB Müteşebbis Heyet Başkanı da olan Vali Masatlı, çalışmaların ilçenin sanayi altyapısının güçlendirilmesine önemli katkı sağlayacağını belirterek, projelerin titizlikle ve hızla sürdürüldüğünü ifade etti.

145 hektar büyüklüğündeki 1. Etap OSB alanında altyapı ve üstyapı çalışmaları devam ederken, hemzemin kavşak ve elektrik altyapısı imalatlarının sürdürüldüğü belirtildi. Galeri imalatının tamamlandığı bölgede atık su ve yağmur suyu hatları ile yol ve aydınlatma çalışmalarında da önemli ilerleme kaydedildi.

1. Etap kapsamında 25 arsanın tahsis edildiği, tahsis yapılan firmalardan 7'sinin inşaatını tamamlayarak üretime başladığı, 18 firmanın inşaat çalışmalarının ise devam ettiği bildirildi.

Toplam 230 hektar büyüklüğündeki 2. Etap OSB alanında ise bölgenin gelişimine yönelik altyapı ve yol projelerine ilişkin çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı