ERSİAD heyetinden ETSO'ya ziyaret: Erzurum'un stratejik önemi masaya yatırıldı

Erzurumlu Sanayici ve İş Adamları Derneği (ERSİAD) heyeti, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odasını (ETSO) ziyaret etti. Ziyarette, Erzurum'un tarihi misyonu, jeopolitik konumu ve iş dünyasının beklentileri ele alındı.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın'ın ev sahipliğinde yapılan görüşmeye; ERSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öz, Kadın Kolları Başkanı Ebru Akan Alpdoğan ve Genç ERSİAD Yönetim Kurulu Başkanı İsa Şahin katıldı.

Toplantıda konuşan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, Erzurum'un eğitim ve sağlık merkezi konumunda olduğunu belirterek şehrin potansiyeline dikkat çekti. Erzurum'un geçmişten bugüne bir tarım ve hayvancılık şehri olduğunu ifade eden Özakalın, tarihi süreçte bölgesel büyükbaş hayvancılık sermayesinin yüzde 12'sini barındırdığını vurguladı. ETSO'nun 1885 yılında kurularak Türkiye'nin ilk üç odasından biri olduğunu hatırlatan Özakalın, şehrin gümrük kapılarına yakınlığı sebebiyle geçmişte de önemli bir ticaret merkezi olduğunu dile getirdi.

OSB'de talep devam ediyor

Erzurum 2. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) hakkında heyete bilgi veren Başkan Özakalın, 300'ün üzerinde parselin dolmasına rağmen yatırımcı talebinin sürdüğünü söyledi. Alanın genişletilmesi için Ankara ile sürekli temas halinde olduklarını belirten Özakalın, "Kuş uçuşu ortalama

200-250 kilometre mesafedeki 7 sınır kapısının işlevselliğini kullanmalıyız. Erzurum bugün enerji koridorunda ve Çin'in Kuşak Yol projesinde merkez konumunda yer alıyor. Mersin, Trabzon ve Rize limanlarının tam ortasındayız. Zengezur Koridoru'nun merkezi geçiş noktasının Erzurum olması, tarihi İpek Yolu gibi bölgemizin ticari hayatına ivme katacak bir gelişmedir." dedi.

Erzurumluları bir arada tutmayı hedefliyoruz

ERSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öz ise derneğin Bursa'da kurulduğunu ve Bursa'nın Erzurumluların en yoğun yaşadığı şehir olduğunu ifade etti. Diğer hemşehri SİAD kuruluşlarına kıyasla Erzurum'un bu alanda daha fazla temsile ihtiyaç duyduğunu belirten Öz, yeni kurulan ERSİAD'ın ilerleyen süreçte daha çok Erzurum merkezli çalışmalar yapmayı hedeflediğini söyledi. Öz, şehir dışında yaşayan Erzurumluları ticari ve kültürel anlamda bir arada tutmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.

Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı