Erken emeklilik vaadi yerine getiriliyor! Milyonlara çifte müjde

Milyonlarca kişi için erken emeklilik müjdesi geldi.Bağ-Kur'a tabi küçük esnafın prim gün sayısının SSK'lılarla eşitlenmesi yani 9 bin prim gününün 7 bin 200 güne indirilmesi ve ev kadınlarının isteğe bağlı ödedikleri sigorta priminin üçte birinin devlet tarafından karşılanmasına ilişkin düzenlemeler hükûmetin gündeminin ilk sıralarında yer alıyor.

MALİYET ANALİZLERİ ÇIKARTILIYOR

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; AK Parti'nin 14 Mayıs 2023 seçimlerinde, en önemli vaatleri arasında yer alan ev kadınlarına prim desteği verilmesi kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bünyesinde başlatılan çalışmalar sürüyor. Bu konuda bakanlık tarafından, öncelikli olarak maliyet analizleri çıkarılıyor.

EV HANIMLARINA YIPRANMA HAKKI

Ev kadınlarına prim desteği verilmesi uygulamasının kısa sürede Meclis gündemine getirilebileceği ifade ediliyor. AK Parti'nin seçim beyannamesinde, "Ev hanımları, evdeki emekleri karşılığında herhangi bir ücret almaksızın ülke ekonomisine katkı sağlamakta ve aile refahını artırmaktadır. Ev hanımlarının bu emeğinin karşılığında emeklilik gibi bir güvenceye sahip olmalarını en temel hakları olarak görüyoruz. Bu çerçevede, ev hanımlarının isteğe bağlı ödeyecekleri primlerin üçte birini devlet olarak biz karşılayacağız. Bazı meslek gruplarının iş yükü ağırlığı sebebiyle sahip oldukları yıpranma payı hakkını ev hanımlarına da sağlayacağız" görüşüne yer verilmişti.

YIL SONUNDA YASALAŞACAK

Bu düzenleme kapsamında, ev kadınlarının isteğe bağlı sigortalılıkları kapsamında, yükümlü olunan primin üçte birinin devlet tarafından ödenmesi yönünde bir sistem kurulacak. Ev kadınları isteğe bağlı sigortalı olacakları için sağlık hizmetlerinden de ücretsiz yararlanacak. Prim desteği ve yıpranma hakkı kadının kaç çocuk sahibi olduğu, evde engelli çocuk olup olmadığı, emeklilik için ne kadarlık bir hizmet süresi gerektiği gibi konularda etki analizi çalışması yapılıyor. Bu çalışmanın temmuz sonuna kadar tamamlanması, ardından Ekonomi Koordinasyon Kurulunda görüşülmesi ve sene sonuna kadar Meclis'te yasalaştırılması planlanıyor.

KÜÇÜK ESNAFIN PRİM GÜN SAYISI 7 BİN 200 GÜNE İNDİRİLİYOR

Öte yandan 2023 seçimleri sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği, Bağ-Kur'a tabi küçük esnafın emeklilikle ilgili prim gün sayısının SSK'lılarla eşitlenmesine ilişkin düzenleme de yine hükümetin gündem başlıkların yer alıyor.

MÜJDEYİ ERDOĞAN VERMİŞTİ

Erdoğan, seçim kampanyası sırasında, kuaför, manav, bakkal, tesisatçı, pazarcı gibi küçük esnaflara müjde vermek istediğini belirterek "Küçük esnaflarımızın 9 bin olan prim ödeme gün sayısını SSK'lılarla eşitleyerek 7.200 güne indiriyoruz. Yeni dönemde yapacağımız ilk işlerden biri olacak bu çalışmadan inşallah bir milyon küçük esnafımız faydalanacak" demişti.

1 MİLYON ESNAF YARARLANACAK

Erdoğan'ın duyurduğu çalışma yasalaşırsa, bir milyondan fazla küçük esnaf erken emeklilik hakkı elde edecek. Bağ-Kur prim gün sayısının SSK'lılarla eşitlenmesine ilişkin düzenlemenin ev kadınlarıyla ilgili sürecin tamamlanmasından sonra gündeme gelebileceği belirtiliyor.