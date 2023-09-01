Ereğli Belediyesi Organik Tarım Projesinde Hasat Dönemi Başladı

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi'nin Adabağ'da başlattığı organik tarım projesinde hasat dönemi başladı.

Ereğli Belediyesi üretken belediyecilik anlayışıyla başlatılan organik tarım projesinde hasata başladı. Adabağ'da başlatılan proje sonrası hasat edilen kavunları Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu Cuma namazı sonrasında Ulu Cami önü Devlet Bahçeli Meydanı'nda hemşehrilerine ikram etti. Başkan Oprukçu, "Üretken belediyecilik anlayışıyla Adabağ'da başlattığımız organik tarım projemizle tarlalarımızda ürettiğimiz ürünleri hemşehrilerimizle paylaşmaya devam ediyoruz. Organik ürünler yetiştirerek hemşehrilerimizin sağlıklı ürünlere daha kolay ulaşmasını sağlıyoruz. Organik tarım projemiz, sağlık yönünden faydasının yanında güzel bir istihdam imkanı da oldu. Geliştirmeyi düşündüğümüz organik tarım projemizin ürünlerini hemşehrilerimizle paylaşmaya devam edeceğiz. Bugün de ürettiğimiz kavunlarımızı hemşehrilerimize ikram ettik. Tüm hemşehrilerimizle kucaklaşmaya, paylaşmaya, bir ve beraber olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KONYA