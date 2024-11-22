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Erdoğan'ın sözleri sonrası 2025 yılı asgari ücret artışında %45 oranı konuşulmaya başlandı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işçilere yönelik olumlu mesajları sonrasında asgari ücretin ne kadar artacağı konusundaki tahminler de artış gösterdi. Bu durum, çalışanlar arasında olumlu bir hava yaratırken, ekonomi çevreleri tarafından da yakından takip ediliyor.

Asgari ücret için geri sayım başladı. Milyonlarca vatandaş 2025 yılındaki maaş zammını merak ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücret için "enflasyona ezdirmeyeceğiz" söyleminden sonra tüm hesaplar değişti. Daha önce asgari ücretin 2025 yılı için yüzde 30'lar düzeyinde artacağı tahmin edilirken Erdoğan'ın sözleri sonrası piyasadaki beklenti %45'leri buldu.

Yüksek enflasyon ortamında yılın artık son zamanları yaşanırken 2025 yılı asgari ücret tartışması gündemde önemli yer tutuyor. Yaşanan enflasyon değil, hedeflenen enflasyona göre asgari ücretin belirleneceği konuşulduğu ortamda Erdoğan "Biz ne emeklimizi ne memurumuzu ne asgari ücretlimizi, toplumun hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Son 22 yılda da resim buydu, son 1 yılda da aynı şekildeydi, bu sene içerisinde değişmedi" şeklinde konuştu.

TAHMİNLER YÜKSELDİ

Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından asgari ücret için konuşulan oranlar da değişti. Yüzde 35'lik bir zam oranı adeta hayal olarak anlatılırken Erdoğan'ın açıklaması sonrası Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak rakamın daha da artabileceği beklentisi doğdu.

Ocak 2024'ten beri 17 bin 2 lira alan asgari ücretli temmuz ayında ara zam almamış ve enflasyon karşısında parasının değeri erimişti.

MERKEZ BANKASI'NIN YIL SONU ENFLASYONTAHMİNİ YÜZDE 44

Merkez Bankası'nın son raporuna göre 2024 yılı sonu enflasyon tahmini yüzde 44. Eğer asgari ücrete enflasyonun üzerinde bir zam yapılırsa, örneğin %45'lik bir artış gerçekleşirse 2025 yılı asgari ücretli 24 bin 500 lira olacak.

Yüzde 40'lık bir artışla yeni asgari ücret 23 bin 802 liraya denk gelecek.

Asgari ücrete yüzde 35 zam yapılırsa yeni tutar 22 bin 953 TL, yüzde 30 zam yapılırsa 22 bin 102 TL olacak.

Erdoğan'ın sözleri sonrası 2025 yılı asgari ücret artışında %45 oranı konuşulmaya başlandı
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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