Erdoğan'dan "Kılıçdaroğlu'na TOGG hediye etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna yanıt: Parasını verip alır

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam katıldığı ortak yayında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularına yanıt verdi. "Kemal Bey'e de bir Togg hediye etmeyi düşünür müsünüz?" sorusuna da yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kılıçdaroğlu parasını verir alır. Nasıl olsa parası da var. Biz nasıl ödemeyi yapıp aldıysak o da alsın" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal D ve CNN Türk ortak yayınında Fulya Kalfa moderatörlüğünde Ahmet Hakan, Hande Fırat, Abdulkadir Selvi ve Zafer Şahin'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"KEMAL BEY'E DE BİR TOGG HEDİYE ETMEYİ DÜŞÜNÜR MÜSÜNÜZ?"

Gazeteci Selvi'nin "Kemal Bey'e de bir TOGG hediye etmeyi düşünür müsünüz" sorusuna Erdoğan, "Kılıçdaroğlu parasını verir alır. Nasıl olsa parası da var. Biz nasıl ödemeyi yapıp aldıysak o da alsın" dedi.

"FABRİKANIN YERİNİ BİLMİYOR, ÜRETİME İNANMIYOR"

Erdoğan şu ifadeleri kullandı; "Beyefendiyi Togg'a davet ettik. 'Sanayi Bakanım size fabrikayı gezdirsin' dedim. Ama gelemedi ya. 'Rıfat Bey ile gezersem gelirim' demiş. Fabrikanın yerini bilmiyor. Üretime inanmıyor. Millet sırada, herkes sırada.

"PARASINI VERİR ALIR, NASIL OLSA PARASI DA VAR"

Mirzeyev rengini bile kendisi seçti. Aliyev kardeşim de Anadolu Kırmızı seçti. Kılıçdaroğlu parasını verir alır. Nasıl olsa parası da var. Biz nasıl ödemeyi yapıp aldıysak o da alsın."