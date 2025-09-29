Erdoğan'dan iş arayan gençlere müjde! Kontenjan 150 bine çıkarıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "İşkur Gençlik Programı'nda kontenjanı 150 bine çıkarmayı kararlaştırdık. 2028 sonuna kadar 1 milyon öğrencimizi programdan faydalandırmayı hedefliyoruz" dedi.

İŞ ARAYAN GENÇLERE MÜJDE GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, iş arayan gençlere müjdeyi verdi. Erdoğan, İŞKUR Gençlik Programı'nda kontenjanın yoğun talep nedeniyle artırıldığını söyledi.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI'NDA KONTENJAN 150 BİNE ÇIKARILDI

Erdoğan, "Bu yılbaşında İŞKUR Gençlik Programımızdan geçen dönem 100 bin öğrencimiz faydalandı. Bu dönemki kontenjanımızı 100 bin olarak ilan etmiştik. Ancak yoğun teveccüh dolayısıyla kontenjanı 150 bine çıkarmayı kararlaştırdık. 2028 yılının sonuna kadar toplam 1 milyon öğrencimizi İŞKUR gençlik programından faydalandırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.