Erdoğan'dan iş arayan gençlere müjde! Kontenjan 150 bine çıkarıldı

Güncelleme:
Kabine sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş arayan gençlere müjdeyi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İŞKUR Gençlik Programı'nda kontenjanı 150 bine çıkarmayı kararlaştırdık. 2028 sonuna kadar 1 milyon öğrencimizi programdan faydalandırmayı hedefliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "İşkur Gençlik Programı'nda kontenjanı 150 bine çıkarmayı kararlaştırdık. 2028 sonuna kadar 1 milyon öğrencimizi programdan faydalandırmayı hedefliyoruz" dedi.

İŞ ARAYAN GENÇLERE MÜJDE GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, iş arayan gençlere müjdeyi verdi. Erdoğan, İŞKUR Gençlik Programı'nda kontenjanın yoğun talep nedeniyle artırıldığını söyledi.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI'NDA KONTENJAN 150 BİNE ÇIKARILDI

Erdoğan, "Bu yılbaşında İŞKUR Gençlik Programımızdan geçen dönem 100 bin öğrencimiz faydalandı. Bu dönemki kontenjanımızı 100 bin olarak ilan etmiştik. Ancak yoğun teveccüh dolayısıyla kontenjanı 150 bine çıkarmayı kararlaştırdık. 2028 yılının sonuna kadar toplam 1 milyon öğrencimizi İŞKUR gençlik programından faydalandırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Ekonomi
Yorumlar (7)

Haber YorumlarıKaanGün:

Asgari ücret 22 bin kiralar 25 bin köle istihdam kapasitesi artırıldı bravo helal size ya

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBarbaros:

ağam bizle eğleniyir.

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıvalentine:

4 yıllık kripto tecrübemde anladım ki başarı, güvenilir yönlendirmeden geçiyor. Dorothy Eva’nın sinyalleri bana tam olarak bunu sağladı. 40.000$’lık işlemimden 7 BTC kâr ettim. İşlemleri kolaylaştıran bu netlik piyasada nadir bulunuyor. Telegram: @dorothyeva1

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme24
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıesrefpasali:

SEKTIR,

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıAykut Kalanoğlu:

Bize ne kâr ettiysen ? davul zurna ile de ilân ettirseydin sokaklar da ? şeytan seni hep dürtecek asla rahat bırakmayacak bir gün gelecek hepsini sıfırlayacaksın hatta sağa sola da borçlanıp ortalıktan tozing olacaksın belki de bekle ve gör !

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıBen Kemal:

tüm yatırımlar seçimlere. gideceksiniz!!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumları1gerceklerinsesi:

Bence kamu fabrikaları açılıp çoğaltılmalı ve öncelikli çocuklu aileler, sonra evli çiftler, sonra bekarlar olarak öncelik sırasıyla işe alınıp asgari ücretten en azından çocuklu aileler kurtarılmalı. Çocuklu olup bir aile asgari ücretle çok zor geçinir, atadan dededen ev kalmadıysa çook çook zor geçinir. Hepimize kolaylıklar diliyorum gönülden

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüntüye tepki yağıyor: Bir anne evladına böyle şaka yapar mı?

Görüntüye tepki yağıyor: Bir anne evladına böyle şaka yapar mı?
Samsunspor, Fenerbahçe maçı öncesi TFF'ye gitti

Samsunspor, Fenerbahçe maçı öncesi TFF'ye gitti! Bakın ne istediler
Özgür Çelik mazbatayı alır almaz Gürsel Tekin'e çattı

Hedefinde o isim var! Mazbatasını alır almaz söyledikleri bomba
Esad'ın devrilmesi sonrası ülkesine dönen Suriyelilerin sayısı belli oldu

Yerlikaya duyurdu! İşte Esad sonrası ülkesine dönen Suriyeli sayısı
