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Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Kayıtsız kalmayız

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni asgari ücretle ilgili dikkat çeken bir mesaj verdi. Erdoğan, "Şayet enflasyon oranında çok ciddi bir sapma olursa tabii ki biz de buna kayıtsız kalmaz, gerekli değerlendirmeleri yaparız." dedi. Erdoğan'ın sözleri, "Sene ortasında asgari ücrete ara zam yapılır mı?" sorusunu akıllara getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Bursa 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. Ekonomiye ilişkin mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni asgari ücretle ilgili konuştu.

ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET MESAJI: ENAFLASDYONDA SAPMA OLURSA KAYITSIZ KALMAYIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şayet enflasyon oranında çok ciddi bir sapma olursa tabii ki biz de buna kayıtsız kalmaz, gerekli değerlendirmeleri yaparız. Gerek şahsen gerek iktidar ve Cumhur İttifakı olarak hiçbir insanımızın serzenişine kulaklarımızı tıkamıyoruz. Yaşanan her zorluğun farkındayız. Hangi işi yaparsa yapsın 85 milyon vatandaşımızın her vatandaşımızın talebini ve sorunlarını çok ama çok iyi biliyoruz. Bizim siyasetimiz hizmet ve eser siyasetidir. Millete karşı şeffaf ve dürüst olma siyasetidir. Bu aziz millete hayal kırıklığı yaşatmak istemiyoruz. Şahsi çıkarlarımızı değil, tüm Türkiye'nin menfaatini düşünüyoruz." dedi.

"ÖNCELİĞİMİZ ENFLASYONU DÜŞÜRMEK"

Bol keseden vaat dağıtanlar arkalarında tamiri imkansız hasarlar bıraktılar. Her şart altında Türkiye için en iyisini yapacağız dedik. Bu duruşumuzdan taviz vermedik. Ekonomi programımızın temel gayesi refah kaybını en kısa sürede telafi etmektir. Uyguladığımız programın önceliği enflasyonu düşürmektir.

"FAHİŞ FİYATLI ÜRÜNÜ BOYKOT EDİN"

Enflasyon adeta tüm kötülüklerin anası konumundadır. Fahiş fiyatlı ürünü boykot edin. Satılmayan ürünün kıymeti kalmaz.

"SOSYAL KONUT PROJESİNİ BAŞLATACAĞIZ"

Enflasyonun artışında konut ve kira fiyatları çok önemli bir rol oynuyor. 2024 yılında bu unsurların enflasyona etkisi gördük. Deprem bölgelerindeki inşa faaliyetlerinin büyük oranda biteceği yaz aylarından itibaren ülkemizde bir sosyal konut seferberliği başlatmayı planlıyoruz. Sabit ücretli vatandaşlarımızın satın alabileceği fiyatlarla üreteceğimiz konutları 1+1 gibi. Bunlarla inşallah sabit gelirli vatandaşlarımızı da konut sahibi yapmanın adımlarını atacağız. Bilhassa yeni yuva kuran gençlerimize bunları tahsis edeceğiz. Böylece konut ve kira fiyatlarında oluşan balon, kendiliğinden sönmeye başlayacaktır.

"FAİZİ KESİNLİKLE İNDİRECEĞİZ"

Faizi kesinlikle indirmeye başlayacağız. 2025 bunun işaret yılı olacaktır. Faiz inecek ki enflasyon da insin. Bu, bizim olmazsa olmazımız. Para politikasının yanı sıra uhdemizdeki diğer araçları da devreye alarak inşallah enflasyonu olması gereken seviyeye indireceğiz.

"2025'TE ENFLASYON HEDEFİ TUTACAK"

Bölgemizde ve dünyada olağanüstü bir gelişme olmazsa 2025 yılında enflasyon hedefini tutturacağımızdan hiç şüphe duymuyoruz. Enflasyonu düşürerek milletimizin tamamını rahatlatacak şekilde alım gücünü artırmayı, refah seviyesini, fiyatları stabil tutarak yükseltmek istiyoruz. 2025'i hedeflerimize uygun şekilde tamamlayarak, son yıllardaki sıkıntılarımızı tarihe gömeceğiz."

Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Kayıtsız kalmayız
Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Yorumlar (29)

Haber YorumlarıErdem Sen:

agam eylenir bizlimle...enflosyona ezdirmeyecegim dedi yapilan zam %30 enflasyon 49.5 :))

Yorum Beğen113
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Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

Sen önce Beşar Esad'ı devirmek için 14 Yıldır "ÖRTÜLÜ ÖDENEKTEN" NE KADAR PARA HARCADIĞINIZI AÇIKLA........ Kendi halkınıza, emekliye gelince "PARA YOKKKK" !!!...... DERHAL İSTİFA !!!!.......

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Haber YorumlarıObjektif Vatandaş:

Sosyal konut projesi şart ama 1+1 konut 3 çocuklu aile için nasıl olacak kainat liderimiz?

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Haber Yorumlarıyasin yaşaran:

çevir kaz yanmasın 1 yıl aynı paraya devam

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Haber YorumlarıAlaa C:

Yazık ya ne desen bos bu habere

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Haber YorumlarıSeydo:

Mecbur yapacaksınız. Hatta en başta yapmalıydınız. Halka horozlanmaya başladınız siz de.

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Haber YorumlarıSerkan Wash:

Allah 1 derse oturup düşünün. Haşa tövbe. o derece yani.

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Haber YorumlarıÖMER KELEŞ:

O kadar çok kayıtsız kalındı ki işçinin değil de iş verenin dediği oldu.

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

iyi ama nas deyip faizleri indirirken enflasyon tavan yaptı :) demek ki sadece faizle olmuyor

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Haber Yorumlarıyasin yaşaran:

ipler memoda

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