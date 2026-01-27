Haberler

Erciyes Üniversitesinin yeni hastane binası kendi enerjisini üretecek

Kayseri'de, Erciyes Üniversitesine (ERÜ) yapılacak 800 yataklı yeni hastane binası kendi enerjisini üretecek.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, 2026 yılı yatırım programına alınarak, ERÜ Tıp Fakültesine kazandırılacak 800 yataklı yeni hastane projesi hakkında ERÜ senato üyelerine bilgi verdi.

Hastane binasının maketi üzerinden projenin genel yapısı, teknik özellikleri hakkında bilgi veren Altun, projenin üniversiteye, bölgeye ve ülkeye katkı sağlayacağını ifade etti.

Hastanenin sismik izolatörlü bir yapıya sahip olacağını vurgulayan Altun, sürdürülebilirlik açısından da yapılacak binanın kendi enerjisini üreten ve yağmur suyunun sulama suyu olarak kullanılacağı bir proje olduğunu belirtti.

Projeye destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a teşekkür eden Altun, "Yıl sonu itibariyle projemizi tamamladık. Bu süreç tamamlandıktan sonra yapım süreci artık gündeme geldi. Bu da Resmi Gazetede yayımlanarak 2026 yılı yatırım programına alınmış oldu. Bunun anlamı üniversite hastanemizin yapılması için 2026 yılı içerisinde ihale süreci yapılmış olacak. Devamında da inşaatına başlanmış olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Ekonomi
