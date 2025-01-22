Üye Girişi
Haberler
76 kişinin yanarak can verdiği otelin itfaiye raporu ortaya çıktı

İşte 76 kişinin yanarak can verdiği otelin itfaiye raporu
Bolu'daki faciayı fırsata çevirdiler! 100 bin TL talep eden bile var

Bolu'daki faciayı fırsata çevirdiler! 100 bin TL isteyen bile var
Yangına 12. katta yakalanan Şevval en zor kararını babasını arayarak vermiş: Atlayayım mı?

Şevval en zor kararını babasını arayarak vermiş: Atlayayım mı?
Ümit Özdağ: Eminim Öcalan dün gece daha rahat bir yatakta yatmıştır

Özdağ'dan gece yarısı yeni mesaj! Ses getirecek Öcalan göndermesi

Erciyes Kayak Merkezi'nde Sömestir Tatili Pastırmacılara Can Suya Oldu

Erciyes Kayak Merkezi'nde Sömestir Tatili Pastırmacılara Can Suya Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'deki Erciyes Kayak Merkezi'nde sezonun açılması ile pastırmacıların işleri hareketlendi. Sömestir tatili ve kayak sezonunun başlaması esnafa olumlu etki yaptı.

Türkiye'nin kış turizminde önemli merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi'nde sezonun açılması ve sömestir tatilinin de gelmesi ile kentte bulunan pastırmacıların işleri hareketlendi.

Sömestir ve kayak sezonunun işlerin de iyi etkisi olduğunu söyleyen pastırmacı Yasin Güzel, "Kayak sezonunun başlaması bizler için çok iyi oldu. Erciyes'te sömestirle birlikte kayak sezonu da açıldı. Erciyes'in Kayseri'mize çok değer kattığına inanıyorum ben. Sömestir tatilinde de bayağı yerli ve yabancı turistimiz geldi Kayseri'ye. Bu da işlerde çok iyi etki oluşturdu. Çarşımız şu anda dolup taşıyor diyebilirim. İnsan sayısı arttı, işlerimiz de çok şükür yerinde. Bu 2 haftalık sürecin bizler için çok iyi oluyor. Esnafa can suyu oluyor" dedi.

Güzel, tatilin ardından Ramazan ayının da işlerine katkısı olacağını düşündüklerini söyleyerek, "Önümüz zaten Ramazan ayı. 2 hafta sömestir tatilinden sonra da Ramazan telaşı başlayacak bizler için. Bunun da katkısı olacağını düşünüyoruz. İnşallah işlerimiz daha iyi olur. Pastırma, sucuk ve mantı artık Kayseri'nin vazgeçilmezi. Buraya kayak yapmaya gelen vatandaşlarımızı da pastırma sucuk tatmaya ve almaya bekleriz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Ünlü işadamının ailesi de otel yangınında can verdi
img

Kırmızı et diye sattıkları ürün bakın ne çıktı
img

Aşçı Esra'nın son sözleri kahretti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekli öğretmen, mezar taşını hazırlayıp evinin bahçesinde kendini astı

Mezar taşını hazırlayıp evinin bahçesinde kendini astı
Berfu Yenenler'in acı kaybı: Aklımı kaçırmak üzereyim

Berfu Yenenler'in yangındaki acı kaybı
Çarşafları birbirine bağlayarak 4 çocuğunu ve eşini kurtaran vatandaş konuştu

O çarşaflarla kaç canın kurtulduğunu ağlayarak anlattı
Serenay Sarıkaya'nın yangın faciası paylaşımı tepki çekti

Serenay Sarıkaya'nın yangın faciası paylaşımı tepki çekti
Müge Anlı'nın acı günü! Yangında hayatını kaybettiklerini duyurdu

Müge Anlı'nın acı günü! Yangında hayatını kaybettiklerini duyurdu
Cansız bedenlerin bulunduğu tırın üzerindeki görsel gece operasyonuyla kapatıldı

Hastane önünde skandal görüntü! Tepkiler gelince operasyon çektiler

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.