Sezon öncesi tamircilerde traktör yoğunluğu

Van'ın Erciş ilçesinde tarım sezonunun yaklaşmasıyla birlikte çiftçiler, traktörlerinin bakım ve onarımlarını yaptırmak için tamirhanelere akın ediyor. Artan iş yükü ve randevusuz iş kabul edemeyen atölyeler dikkat çekiyor.

Van'ın Erciş ilçesinde tarım sezonunun yaklaşmasıyla birlikte traktör tamirhanelerinde yoğunluk gözle görülür şekilde arttı.

Özellikle bahar aylarının gelmesiyle tarlaya çıkmaya hazırlanan çiftçiler, traktörlerinin bakım ve onarımını son ana bırakmamak için erkenden sanayinin yolunu tuttu. Uzun kış aylarında kullanılmayan traktörlerde ortaya çıkan arızalar, ustaların iş yükünü artırırken, bazı tamirhanelerde randevusuz iş kabul edilemez hale geldi. Motor bakımı, yağ değişimi, fren kontrolleri ve lastik yenileme gibi işlemler en çok talep gören hizmetler arasında yer alıyor.

Sanayi esnafı Bülent İşlek, yılın en yoğun zamanlarından biri olduğunu belirterek, çiftçilerin mağduriyet yaşamaması için bakım işlemlerini son haftalara bırakmamaları gerektiğini söyledi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
