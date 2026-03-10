Haberler

EPDK elektrik, petrol ve LPG piyasalarında 21 lisans verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, elektrik, petrol ve LPG piyasalarında toplam 21 lisans vererek 1 şirketin lisans süresini uzattı. Elektrik piyasasında 15 üretim, 1 tedarik ve 1 OSB dağıtım lisansı verildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik, petrol ve sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasalarında toplam 21 lisans verirken, 1 şirketin lisans süresini uzattı.

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında 15 üretim lisansı, 1 tedarik lisansı ve 1 organize sanayi bölgesi (OSB) dağıtım lisansı verildi. Aynı piyasada 4 üretim lisansı sonlandırılırken, 1 şirketin üretim lisansı iptal edildi.

Petrol piyasasında 3 şirkete ihrakiye teslimi lisansı, 1 şirkete depolama lisansı verildi.

LPG piyasasında ise 1 şirketin LPG dağıtıcı lisansının süresi uzatıldı.

